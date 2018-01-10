На CES 2018 доступен украинский павильон, где свои проекты демонстрируют около 20 компаний

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В этом году на выставке потребительской электроники CES 2018, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, представлен отдельный украинский павильон. Здесь свои разработки могут продемонстрировать украинские стратапы и компании.

На выставку CES 2018 от Украины отправились около 20 стартапов, при этом для 10 из них участие в выставке является бесплатным. В основном, они предлагают решения для умного дома, виртуальной реальности, искусственного интеллекта, аграрного сектора.

На виставці у Лас-Вегасі збудовано окремий український павільйон, на якому свої розробки представлять десять українських команд – інтерв’ю з організатором українського павільйону на CES 2018 pic.twitter.com/E1gs05Zaot — Голоc Амepики (@chastime) 9 января 2018 г.

10 участников выставки от Украины были отобраны в ходе конкурса UVCA при содействии американского инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund. Организаторы покрывают стартапам расходы на поездку и аренду мест на выставке, цены на которые стартуют с $2,5 тыс. Финалисты были отобраны из нескольких десятков претендентов ещё осенью 2017 года. UVCA предоставила список украинских стартапов, которых они поддержали:

Senstone – кулон, на пересечении искусственного интеллекта и моды. Он позволяет переводить голосовые заметки в текст, сортировать, осуществлять быстрый поиск по ключевым словам, теме, дате и месту, где вы были, когда делали заметки;

EIT – рюкзак с цифровым LED дисплеем, который позволяет транслировать любые изображения с вашего смартфона «на ходу»;

Kidslox – родительский контроль с мобильных телефонов и планшетов;

Univrsee – платформа с местом для публикации, распространения и проверки контента VR.

Kray Technologies – дроны с собственным ПО, которые позволяют значительно повысить эффективность аграрного хозяйства;

Kwambio – онлайн-платформа 3D-печати;

MMone – VR кресло для погружения в виртуальную реальность на 360 градусов;

PassivDom – первый автономный умный дом в мире;

Agrieye – комплексное технологическое решение для агросектора для повышения урожая;

LaMetric – умные настольные часы для дома и офиса;

Discoperi – устройство, которое спасает жизни, помогая водителям избежать потенциальных аварий на дороге.

Часть украинских стартапов приехали на выставку самостоятельно. Некоторые из них хорошо известны и ездили в Лас-Вегас прошлом году. Среди них:

Cardiomo – устройство для анализа работы сердца на основе искусственного интеллекта;

Cubomania – занимается производством интерактивных развивающих детских кубиков, которые позволяют в игровой и увлекательно-обучающей форме развивать личность ребенка;

SolarGaps – «умные» жалюзи, позволяющие преобразовывать солнечную энергию. Управлять ими можно с помощью смартфона. При этом жалюзи автоматически настраивают угол панелей таким образом, чтобы в разное время суток работать максимально эффективно;

Hushme – гарнитура для смартфонов, которая сделает разговоры по телефону неслышными для окружающих;

CloviTek – разрабатывает беспроводное аппаратное устройство, которое передает аудио с телевизора на мобильный гаджет с использованием технологий передачи данных по беспроводной локальной сети (WLAN) для потоковой передачи звука;

ARTKB разрабатывает хардверные продукты полного цикла, от идеи до массового производства, до дизайна до сертификации и логистики в любую точку мира;

Airmetaldetectors – гаджет, превращающий любой мобильный телефон в профессиональный металлоискатель для поиска золота и кладов.

По словам исполнительного директора ассоциации венчурного капитала UVCA Ольги Афанасьевой, в этом году участников от Украины будет около двадцати, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году.

Как добавляет CEO инвестфонда Digital Future Алексей Витченко, Украину на CES 2018 представляют проекты и технологии, которые имеют большой потенциал завоевать популярность на глобальных рынках.

То, что украинские стартапы не останутся без инвестиций подтверждает и исполнительный директор UVCA.

«В 2017 году 7 из 8 стартапов привлекли инвестиции (после выставки – Авт.). Мы ожидаем, что наши 10 победителей смогут привлечь средства и в этом году», – отмечает Ольга Афанасьева.

В этот раз внимание на павильон украинских разработчиков обратили и украинские власти. В частности, на выставке должен выступить министр финансов Украины Александр Данилюк.

Источник: Twitter, «Лига.Бизнес»