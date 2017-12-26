Одесский стартап Kwambio называет Ceramo One первым высокоточным 3D-принтером для печати керамических изделий

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Одесский стартап Kwambio, специализирующийся на 3D-печати керамических и металлических изделий, представил собственную разработку под названием Ceramo One. Это, по словам разработчиков, «первый высокоточный 3D-принтер для печати керамических изделий».

Устройство уже установлено и работает на фабрике Kwambio в Одессе.

Основное отличие украинского принтера Kwambio от существующих в мире аналогов – высокая скорость (160 мм/с) и точность печати (20 мкм), а также широкий выбор материалов собственной разработки, позволяющий печатать как дизайн объекты, так и промышленные образцы.

Увеличить скорость печати удалось за счет модернизации механики самого процесса и использования нового типа материалов.

Как сообщается, принтер Kwambio печатает с помощью специальных порошков на основе глины, которые также были разработали на фабрике. Благодаря собственному производству Kwambio удалось расширить набор материалов и цветовых решений – палитра насчитывает около 100 цветов. Отдельно технологи разработали порошки для печати форм под литье металлических изделий и печати промышленных образцов в аэрокосмической сфере.

По словам разработчиков, Ceramo One снизил цену печати из керамики одного квадратного сантиметра поверхности до 8 центов (средняя цена на рынке 12-15 центов).

Обычную чашку 3D-принтер Kwambio печатает за 2-3 часа. Максимальный размер изделия, который Ceramo One может напечатать за один раз, 35х35х38 см. Изделия большего размера печатаются по частям.

Пока что Ceramo One существует в единственном экземпляре, но Kwambio уже готовится к началу продаж. Предзаказы начнут принимать с января 2018 года, предполагаемая цена – 25 000$.

Посетители грядущей выставки CES 2018 смогут увидеть украинский принтер Ceramo One наряду с прочими технологическими продуктами от ведущих производителей электроники.

Остается добавить, что Ceramo One был создан Kwambio для решения собственных производственных проблем, возникших сразу после открытия фабрики 3D-печати керамических и металлических изделий в прошлом году.