На честь Міжнародного дня перевірки фактів Google дав п’ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в інтернеті





Сьогодні, 2 квітня, відзначається Міжнародний день перевірки фактів (International Fact Checking Day). На честь цього дня Google підготував п’ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в інтернеті.

«Пандемія COVID-19. Вибори у всьому світі. У людей, що перевіряють факти, був напружений рік — за останні 12 місяців було опубліковано понад 50 000 перевірок фактів, які з’явилися в Google Новини та Пошуку. Ці перевірки фактів отримали приблизно 2,4 мільярда показів лише в Пошуку з квітня 2020 року. Зростаючий обсяг зовнішніх досліджень припускає, що перевірка фактів може допомогти протистояти брехні. У новому звіті, підтриманому Ініціативою Google Новини, опублікованому на цьому тижні, дослідники Ітан Портер, Томас Вуд та Яміл Велес виявили, що виправлення у форматі перевірки фактів усувають наслідки дезінформації щодо вакцини COVID-19. Проте перевірка фактів стосується не лише професіоналів. Щодня люди шукають докази, щоб підтвердити або спростувати інформацію, щодо якої вони не впевнені. Протягом останніх 12 місяців пошукові запити Google «чи правда, що …» були вищими, ніж «як готувати хліб», і це говорить про щось, враховуючи торішнє захоплення приготуванням тіста.» — зазначили в Google

Тому ось п’ять простих порад, які допоможуть вам задати правильні запитання, щоб ви могли краще визначати дезінформацію в Інтернеті.

1. Дізнайтеся більше про джерело

Ви коли-небудь натрапляли на дивовижну історію з веб-сайту, про який ви ніколи не чули? Спочатку перевірте інформацію щодо самого сайту. Після пошуку веб-сайту ви можете натиснути на його значок меню, щоб дізнатись більше про результат (поки що лише англійською мовою у США).

Якщо натиснути на результат, ви зможете побачити, як сайт описує себе на своїй сторінці, але, можливо, ви захочете отримати іншу думку. Ви можете зробити це, попросивши Google видалити результати з самого домену. Запит мав би виглядати приблизно так: about youtube -site: youtube.com. Хочете ще більше уточнити свій пошук? Знайдіть більше порад на сторінці підтримки.

2. Перевірте, чи використовується зображення у правильному контексті

Картина варта 1000 слів, як свідчить стара приказка. Але фото також можна вирвати з контексту або відредагувати, щоб ввести в оману. Ви можете шукати зображення, клацнувши правою кнопкою миші на фотографію та вибравши «Шукати зображення в Google». Ви можете зробити те саме на мобільному телефоні, торкнувшись і утримуючи зображення. Це запустить пошук зображення, щоб перевірити, чи з’являлося воно раніше в Інтернеті, і в якому контексті, щоб ви могли побачити, чи не було його відредаговано.

3. Шукайте новини

Що краще, ніж одне джерело? Кілька! Подивіться, як (і якщо) різні інформаційні видання повідомляють про одну і ту ж подію, щоб ви могли отримати повну картину. Перейдіть у режим новин або шукайте тему на news.google.com. Не забудьте натиснути на “Подивитись всі публікації», якщо ця опція доступна.

4. Зверніться до фактчекерів

Можливо, перевіряльники фактів зверталися до тієї випадкової історії, яку ваш дядько надіслав вам у груповому чаті — або до подібної, яка вкаже вам правильний напрямок, щоб дізнатися, що сталося насправді. Спробуйте пошукати тему в Fact Check Explorer, який містить понад 100 000 перевірок фактів від авторитетних видавців з усього світу.

5. Для підтвердження місцезнаходження використовуйте Google Планета Земля або Street View

Неправдиві історії про події, що відбуваються у далеких місцях, можуть поширюватися через те, що ми не знайомі з їх місцезнаходженням. Якщо ви хочете зрозуміти, чи справді ця фотографія з місця, де стверджується вона зроблена, спробуйте перевірити це місце на Google Планета Земля або в режимі Перегляд вулиць на Картах Google.

Скажімо, ваш друг надсилає вам історію про прогулянку снігової людини біля Ейфелевої вежі в Парижі, Франція. Пошук Ейфелевої вежі на Перегляді вулиць як мінімум підтвердить, що на вежі немає великого червоного ковбойського капелюха вгорі (як у Парижі, штат Техас). Якщо ця частина не витримує перевірку, решта історії також може бути фальшивкою.

Нещодавно Google виділив 3 мільйони доларів на журналістські зусилля для перевірки фактів дезінформації щодо процесу імунізації проти COVID-19, зосередившись на проектах, які мають на меті охопити найбільш вразливу щодо дезінформації аудиторію. Також розпочався GNI University Verification Challenge по всій Азії, щоб допомогти навчити навичкам перевірки фактів студентів журналістів. Окрім цього, Google.org допомогла некомерційній організації Full Fact за рахунок грантового фінансування та семи штатних спеціалістів інженерів збільшити кількість претензій, які вони могли виявити.

Щоб отримати більше порад та найкращих практик, ознайомтесь із ресурсами, зібраними Міжнародною мережею перевірки фактів на веб-сайті factcheckingday.com.

Джерело: Google Україна