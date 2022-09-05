На eBay продается коллекция из тысяч эксклюзивных игровых консолей — почти за €1 млн

Пользователь eBay из Франции Kaori30 продает более 2200 игровых консолей, включая множество моделей, цветовых вариантов и специальных выпусков. Запрашиваемая цена этого среза истории игровой индустрии за 50 лет – €984000. Помимо эксклюзивных, выпущенных небольшими партиями игровых приставок, коллекция включает несколько сотен игр, статуэтки и другие предметы, ценные для фанатов.

Kaori30 рассказывает, что начал собирал коллекцию в начале 90-х, но через несколько лет продал её. Позже в том же десятилетии он снова начал скупать консоли и остановился в 2011 году из-за нехватки времени на поиск редких экземпляров. После визита в Японию в 2018 году коллекционирование было возобновлено – получилось вернуть почти все проданное и приобрести еще больше устройств.

По оценкам коллекционера, в подборке есть от 200 до 300 предметов, которых нет больше нигде, что делает коллекцию уникальной. Она включает изделия Nintendo, PlayStation, Xbox, TurboGrafx, Ouya и других производителей. Видео на канале Kaori30 содержат подробные обзоры многих предметов.

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Продавец предлагает доставку только в пределах Франции. Состоятельным фанатам консолей из других стран нужно будет самостоятельно организовать перевозку.

Источник: Engadget