Запуск Xbox в Украине — консоли Xbox Series S начнут продавать с 28 июня по цене 12 тыс. грн

Похоже, анонсированный месяц назад запуск Xbox в Украине наконец-то стал реальностью. Сразу несколько магазинов начали предлагать возможность оформить предварительный заказ на игровую консоль Xbox Series S.

Речь идёт о магазинах, занимающихся продажей официальной техники. К примеру, на главной странице Comfy демонстрируется баннер с информацией, что Xbox скоро появится «официально в Comfy». На странице Xbox Series S на вопрос пользователя, «официальная ли консоль в нашей стране», магазин ответил «Да».

Согласно имеющейся информации, купить Xbox Series S в Украине можно будет с 28 июня по цене 11999 грн. Редакция ITC.UA направила запрос в офис Microsoft, но на момент подготовки материала ответ ещё не поступил. Пока не понятно, идёт ли речь о полноценном запуске Xbox в Украине (с локализацией, ценами в гривне, доступом к соответствующим сервисам и подписке), или пока начинается только продажа игровых консолей.

Дуже схоже, що Xbox офіційно продаватиметься в Україні дуже скоро — з 28 червня. Вже доступне передзамовлення на MOYO, продаватиме й сама Розетка, але поки Series S. Офіційний продаж не означає появу 🇺🇦 регіону на консолі. Nintendo Switch продається офіційно, укр регіону немає. pic.twitter.com/dbrW4SQfpB — Andrii Petrunia (@RITTER3) June 18, 2022

Напомним, работа над запуском Xbox в Украине идет уже некоторое время. Первая информация на этот счёт появилась ещё в 2020 году. В прошлом году Минцифра сообщила, что работает с Microsoft над этим проектом, а в конце мая Михаил Федоров рассказал о встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом и сообщил, что Xbox официально запустится в Украине.