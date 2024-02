На фоне смешанных оценок сериала «Аватар: Последний Маг Воздуха» стало известно, что одноименный фильм будет продолжением мультсериала Nickelodeon

Новый фильм «Аватар: Последний маг воздуха», который выйдет в кинотеатрах 10 октября 2025 года, продолжит действие мультсериала Nickelodeon. Об этом стало известно с официальной страницы мультсериала в Instagram. Тем временем одноименный сериал на Netflix получил смешанные оценки: критики на Rotten Tomatoes создали рейтинг свежести 59%, тогда как зрители — 75%.

Начиная с 2025 года, Avatar Studios (основанная Nickelodeon совместно с Paramount+ в 2021 году для расширения вселенной «Аватара») планирует выпускать новый анимационный фильм и шоу каждый год, передаёт ХТ.

1. Новый фильм Avatar The Last Airbender — Adult Gaang.

Именно этот анимационный фильм должен возобновить действие оригинального сериала Nickelodeon. Премьера будущего фильма запланирована на 10 октября 2025 года. Сообщается, что следующая глава будет посвящена главным героям — Аангу, Катаре, Сокке, Зуко и Тофу — когда тем было от 20 до 30 лет.

Этот проект впервые анонсировали в 2021 году. Лорен Монтгомери, которая участвовала в создании «Вольтрон: Легендарный защитник», станет режиссером этого фильма.

2. Анимационный сериал, сиквел The Legend of Korra — New Earth Avatar.

3. Спин-офф «Аватара»: анимационный фильм о Зуко.

4. Спин-офф «Аватара»: фильм о Киоши.

