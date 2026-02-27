На Гейба Ньюэлла подают в суд из-за лутбоксов в Counter-Strike и Dota 2

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Valve из-за лутбоксов в играх Counter-Strike и Dota 2 из-за незаконной формы азартных игр по законам штата.





В заявлении объясняется, что игроки платят реальные деньги за шанс получить случайные виртуальные предметы с реальной рыночной ценностью. Генпрокурор указывает, что компания «заработала миллиарды долларов, позволяя детям и взрослым незаконно играть в азартные игры ради шанса выиграть ценные виртуальные призы». В иске также сказано, что Valve «выпустила альтернативную модель монетизации своих игр: азартные игры».

Основная претензия касается того, что геймеры тратят деньги на открытие контейнеров со случайными косметическими предметами, например скины оружия. Редкость предметов разная, а сами скины продаются и покупаются на рынке сообщества Steam и сторонних площадках. В Штате считают, что это создает реальную денежную ценность, так как некоторые предметы продавались за сумму до $1 млн. Поэтому в Нью-Йорке плата за случайный шанс получить их может считаться азартной игрой.

Жалоба описывает лутбоксы по механикам как те, что похожи на казино: анимации слотов, эффекты «почти выигрыша» и подкрепления, которые стимулируют повторные расходы. Там сказано, что «привлекательность такой неожиданной прибыли является центральной для волнения от открытия лутбокса». Также Gambling Insider приводит отчет за март 2025 года, где рынок скинов Counter-Strike превысил $4,3 млрд.





Отдельно суд отмечает вред для несовершеннолетних, которые составляют значительную часть аудитории шутеров. Для них проверка возраста сводится к простому подтверждению галочкой, что пользователю больше 13 лет. Нью-Йорк ссылается на Конституцию штата и уголовные нормы, которые запрещают азартные игры, а также требует постоянного запрета лутбоксов. Дополнительно генпрокурор хочет добиться компенсаций потребителям и изъятия полученных прибылей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В иске описана и модель заработка Valve: $2,49 плюс налог за каждый ключ к лутбоксу, а также 15% комиссии с продажи предметов на рынке Steam. По утверждению прокурора, ключи продавались на миллиарды долларов, включая десятки миллионов, полученных от жителей Нью-Йорка.

Отдельно упоминается «азартные игры со скинами», когда виртуальные предметы используют как ставки на сторонних сайтах. Ранее были громкие дела с блогерами Томом (Syndicate) Касселлом и Тревором (TmarTn) Мартином, которых обвиняли в продвижении сайта CSGO Lotto без раскрытия собственности. Суды в итоге отклонили иски о рэкете и содействии незаконным азартным играм.

Что говорит сама Valve об иске из-за лутбоксов?

Valve отрицает нарушение законов об азартных играх. Компания заявляет, что правила Steam запрещают продажу скинов вне платформы и что она борется с такими сайтами, описывая ситуацию как «игру в кошки-мышки». По словам Valve, пользователи часто обходят ограничения, передавая предметы в качестве подарков и получая оплату через PayPal.

В соцсетях уже спрашивают, почему регуляторы выбрали именно Valve, ведь похожие рандомные механики имеют другие игры и даже коллекционные карточки. Иск как раз и может проверить, отличаются ли лутбоксы от подобных продуктов, учитывая, что Valve управляет собственным интегрированным рынком с перепродажей и установлением цен.

Лутбоксы уже не впервые становятся мишенью регуляторов. Бельгия в 2018 году признала их азартными играми, Нидерланды штрафовали Electronic Arts на 10 млн евро, а Южная Корея с марта 2024 года обязала компании раскрывать шансы выпадения предметов. В США же федерального закона о лутбоксах нет, законопроект 2019 года об их запрете для несовершеннолетних так и не был принят.

Если Нью-Йорк выиграет дело, решение может повлиять не только на Valve. Признание лутбоксов незаконными азартными играми на уровне штата способно заставить крупных издателей пересмотреть одну из ключевых моделей монетизации игр и может запустить подобные иски в других штатах.





Источник: GeekWire