На Google подали коллективную жалобу в суд из-за невыполненных обещаний по Stadia: игры так и не запускаются в разрешении 4K/60

Можно с уверенностью сказать, что перед запуском Google слишком переоценила свой облачный игровой сервис Stadia. Ещё в начале 2019 года компания пообещала предоставить игры в разрешении 4K, множество инновационных функций, оригинальные игры и даже совершенно невыполнимые «отрицательные задержки». Некоторые изначально разрекламированные функции, такие как State Share, постепенно начинают появляются в сервисе. Но вызывает сомнения возможность запуска всех заявленных возможностей в ближайшем будущем. И некоторых пользователей такие нереализованные обещания огорчают настолько, что они через суд требуют выполнить их.

Yes, all games at launch support 4K. We designed Stadia to enable 4K/60 (with appropriate TV and bandwidth). We want all games to play 4K/60 but sometimes for artistic reasons a game is 4K/30 so Stadia always streams at 4K/60 via 2x encode.

— Phil Harrison (@MrPhilHarrison) October 9, 2019