На Google подали коллективную жалобу в суд из-за невыполненных обещаний по Stadia: игры так и не запускаются в разрешении 4K/60





Можно с уверенностью сказать, что перед запуском Google слишком переоценила свой облачный игровой сервис Stadia. Ещё в начале 2019 года компания пообещала предоставить игры в разрешении 4K, множество инновационных функций, оригинальные игры и даже совершенно невыполнимые «отрицательные задержки». Некоторые изначально разрекламированные функции, такие как State Share, постепенно начинают появляются в сервисе. Но вызывает сомнения возможность запуска всех заявленных возможностей в ближайшем будущем. И некоторых пользователей такие нереализованные обещания огорчают настолько, что они через суд требуют выполнить их.

Yes, all games at launch support 4K. We designed Stadia to enable 4K/60 (with appropriate TV and bandwidth). We want all games to play 4K/60 but sometimes for artistic reasons a game is 4K/30 so Stadia always streams at 4K/60 via 2x encode. — Phil Harrison (@MrPhilHarrison) October 9, 2019

Так, Жаклин Шеперд подала коллективный иск в округе Куинс, штат Нью-Йорк. В иске перечисляются нереализованные обещания Google о том, что «Stadia мощнее, чем Xbox One X и PlayStation 4 Pro вместе взятые […] [и будет] обеспечивать ультра быструю, высококачественную игру с разрешением 4K [и частотой] 60 кадров в секунду (FPS)». Более того, издатели игр Doom Eternal (id Software) и Destiny 2 (Bungie) также выступили с аналогичными претензиями. Обе игры в конечном итоге работают на Stadia с разрешением 1080p/60 или с масштабированием до разрешения 2160p/30. В иске (который занимает более 40 страниц) помимо других жалоб, компания Google также обвиняется в искажении стоимости пакетов Stadia Founder’s Edition.

Иск направлен на защиту всех потребителей, которые приобрели издания Stadia Founder’s и Premier Editions или подписку Stadia Pro в период от запуска сервиса и до даты подачи иска.

Источник: wccftech