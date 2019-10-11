В Google Stadia будет использоваться концепция «отрицательной задержки», что сделает сервис более отзывчивым, чем консоли





Большинство геймеров скептически относятся к облачным играм. Быстрый интернет не везде доступен, соответственно, лаги обеспечены. В недавнем интервью журналу Edge вице-президент Google по технологиям Мадж Бакар (Madj Bakar) сказал, что потоковый сервис Google Stadia будет более отзывчивым, чем игровые консоли. Звучит не очень убедительно, но лежащие в основе платформы концепции и технологии могут оказаться действительно эффективными.

«В конечном счёте, мы думаем, что через год или два у нас появятся игры, которые будут работать быстрее и будут более отзывчивыми в облаке, чем на локальном оборудовании, независимо от того, насколько мощная у вас консоль или ПК», – утверждает Мадж Бакар.

Вице-президент Google использовал термин «отрицательная задержка». Это концепция, с помощью которой Stadia будет создавать для игры специальный буфер прогнозируемой задержки между сервером и игроком, а затем использовать различные методы, чтобы её уменьшить. Проще говоря, сервис сможет прогнозировать действия игроков и нажатия ими кнопок, поэтому будет запускать игры с высокой кадровой частотой. Такое поведение сделает игровой процесс более отзывчивым и с наименьшими задержками. Бакар проводит сравнение между облачными и консольными играми, запущенными в 30 FPS с беспроводным контроллером.

Понятие «отрицательная задержка» определённо выглядит надуманным, но кто знает, возможно, благодаря опыту Google в области искусственного интеллекта и машинного обучения Stadia действительно сможет предсказывать дальнейшие действия игроков и таким образом добиться минимальной задержки. Правда каким образом это будет работать в файтингах, где требуется не только скорость соединения, но и молниеносная реакция, и последовательное нажатие кнопок. На практике проверить это можно будет через месяц после запуска Google Stadia.

Источник: Engadget