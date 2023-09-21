Новости Кино 21.09.2023 в 12:03

На Netflix стартовал четвертый и последний сезон «Сексуального просвещения»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Комедийно-драматический сериал Лори Нанн о романтических и сексуальных отношениях подростков вернулся на Netflix 21 сентября — с 8 эпизодами четвертого и заключительного сезона.

К своим роля вернулись Эйса Баттерфилд и Эмма Маки, персонажи которых — Отис и Мэйв — снова попытаются восстановить отношения, на этот раз на расстоянии. Тем временем Эрик (Шути Гатва) исследует новые идеи в своем стиле и отношениях с партнерами, а мать Отиса Джин Милберн (Джиллиан Андерсон) пытается справиться со своим новым ребенком и работой на радио.

На Netflix стартовал четвертый и последний сезон «Сексуального просвещения»

Еще несколько персонажей продолжат собственные сюжетные линии — Мими Кин, Эйми Лоу Вуд, Коннор Свинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Джордж Робинсон, Чинье Эзеуду, Дуа Салех, Алистер Петри, Саманта Спиро, Джим Ховик, Рахи Такрар и Дэниел Ингс.

Ну и все герои повзрослели — из средней школы Мурдейла действие переносится в колледж, а Мэйв и Отис даже рассуждают о собственном бизнесе — клинике сексотерапии.

Сериал «Сексуальное просвещение» дебютировал на Netflix в 2019 году, получив 40 миллионов просмотров за первые четыре недели. Третий сезон вышел через два года, собрал 66 миллионов просмотров за 91 день и получил награду за лучший комедийный сериал на премии «Эмми». Главная особенность шоу в том, что оно пересмотрело то, как на телевидении изображают сцены секса, и стало одним из первых крупных производств, нанявших специального координатора интимных отношений.

В июле Netflix объявил, что четвертый сезон сериала станет последним, что, собственно, не удивило зрителей, учитывая, что несколько актеров уже публично заявили, что к возможному 5-му сезону больше не вернутся. Эмма Маки в феврале сказала, что «попрощалась с Мэйв», а Шути Гатва, который вместе с ней появляется в фильме Греты Гервиг «Барби», сосредоточится на главной роли в новом сезоне «Доктора Кто».

Финальный трейлер

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