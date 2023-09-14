Warner Bros. предлагает выдвинуть «‎Барби» на «Оскар‎» по меньшей мере в 2 номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана

Хит Греты Гервиг «Барби», написанный в соавторстве с Ноа Баумбахом, собрал в прокате более $1,4 млрд, сделав потенциальную заявку на получение главных кинонаград.

Компания Warner Bros. официально подтвердила изданию Variety, что в этом году фильм примет участие в кампании на церемонию вручения премии «Оскар‎» в двух номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана для Райана Гослинга.

Фильм рассказывает об экзистенциальном кризисе в жизни Барби (Марго Робби), которая, чтобы его решить, вместе с Кеном (Гослинг) направляется в реальный мир. Наша рецензия:

Ранее студия взвешивала, в какой именно категории может посоревноваться сценарий ленты – адаптированный или оригинальный. В титрах указано, что фильм создан «по мотивам «Барби» компании Mattel»; но модная кукла уже фигурировала в нескольких (а вернее 42) фильмах и телесериалах. В то же время креативная история фильма является одним из самых известных ныне элементов фильма, который ставит Гервиг и Баумбаха в авангард гонки за оригинальный сценарий. Ожидается, что «Барби» сможет здесь посоревноваться с «Оставленными» Focus Features и «Прошлыми жизнями» A24.

В предыдущие годы комитет не всегда прислушивался к обозначению Гильдии сценаристов – в частности сценарий «Лунного света» в 2016 году был обозначен «оригинальным», впрочем, его впоследствии перенесли в «адаптированные». Лента в конце концов победила в этой категории, забрав еще две статуэтки, в том числе и как лучший фильм.

Гервиг, которая стала первой женщиной-режиссером, снявшей фильм с миллиардным капиталом, ранее была номинирована на три премии «Оскар» – за экранизацию «Маленьких женщин (2019) и оригинальный сценарий и режиссуру в «Леди Берд» (2016). Она также одна из семи женщин, когда-либо номинированных за режиссуру.

У писателя и партнера Гервиг по жизни Ноа Баумбах также есть три награды – две за оригинальные сценарии фильмов «Кальмар и кит» (2005) и «Брачная история» (2018), а также за лучший фильм для последнего.

Райан Гослинг тем временем был дважды номинирован как лучший актер за «Полу-Нельсона» (2006) и «Ла-Ла Ленд» (2016).

Примут ли предложения Warner Bros. в Американской академии киноискусств пока неизвестно – голосование по номинациям предварительно назначено на 11 января.

«Барби» также может столкнуться с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана в нескольких номинациях, и потенциально может претендовать на лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим, звук, визуальные эффекты и оригинальную музыку.