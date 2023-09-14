Новости Кино 14.09.2023 в 16:58

Warner Bros. предлагает выдвинуть «‎Барби» на «Оскар‎» по меньшей мере в 2 номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Warner Bros. предлагает выдвинуть «‎Барби» на «Оскар‎» по меньшей мере в 2 номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана

Хит Греты Гервиг «Барби», написанный в соавторстве с Ноа Баумбахом, собрал в прокате более $1,4 млрд, сделав потенциальную заявку на получение главных кинонаград.

Компания Warner Bros. официально подтвердила изданию Variety, что в этом году фильм примет участие в кампании на церемонию вручения премии «Оскар‎» в двух номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана для Райана Гослинга.

«Барбі‎» вирушає у реальний світ, стикнувшись з екзистенційною кризою – вийшов новий трейлер фільму Warner Bros. з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом

Фильм рассказывает об экзистенциальном кризисе в жизни Барби (Марго Робби), которая, чтобы его решить, вместе с Кеном (Гослинг) направляется в реальный мир. Наша рецензия:

Рецензия на фильм «Барби» / Barbie

Ранее студия взвешивала, в какой именно категории может посоревноваться сценарий ленты – адаптированный или оригинальный. В титрах указано, что фильм создан «по мотивам «Барби» компании Mattel»; но модная кукла уже фигурировала в нескольких (а вернее 42) фильмах и телесериалах. В то же время креативная история фильма является одним из самых известных ныне элементов фильма, который ставит Гервиг и Баумбаха в авангард гонки за оригинальный сценарий. Ожидается, что «Барби» сможет здесь посоревноваться с «Оставленными» Focus Features и «Прошлыми жизнями» A24.

В предыдущие годы комитет не всегда прислушивался к обозначению Гильдии сценаристов – в частности сценарий «Лунного света» в 2016 году был обозначен «оригинальным», впрочем, его впоследствии перенесли в «адаптированные». Лента в конце концов победила в этой категории, забрав еще две статуэтки, в том числе и как лучший фильм.

Посты
Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Warner Bros. предлагает выдвинуть «‎Барби» на «Оскар‎» по меньшей мере в 2 номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

автор

«Барбі» Ґрети Ґервіґ став найкасовішим фільмом, знятим жінкою – загальні збори сягнули $811 млн

Гервиг, которая стала первой женщиной-режиссером, снявшей фильм с миллиардным капиталом, ранее была номинирована на три премии «Оскар» – за экранизацию «Маленьких женщин (2019) и оригинальный сценарий и режиссуру в «Леди Берд» (2016). Она также одна из семи женщин, когда-либо номинированных за режиссуру.

У писателя и партнера Гервиг по жизни Ноа Баумбах также есть три награды – две за оригинальные сценарии фильмов «Кальмар и кит» (2005) и «Брачная история» (2018), а также за лучший фильм для последнего.

Райан Гослинг тем временем был дважды номинирован как лучший актер за «Полу-Нельсона» (2006) и «Ла-Ла Ленд» (2016).

Warner Bros. предлагает выдвинуть «‎Барби» на «Оскар‎» по меньшей мере в 2 номинациях – за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана

Примут ли предложения Warner Bros. в Американской академии киноискусств пока неизвестно – голосование по номинациям предварительно назначено на 11 января.

«Барби» также может столкнуться с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана в нескольких номинациях, и потенциально может претендовать на лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим, звук, визуальные эффекты и оригинальную музыку.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

автор

Посты
Smart-розетка Gosund: корисна навіть під час блек-аутів та обстрілів інфраструктури
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Огляд незвичного вчительського ноутбуку
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp

Антон К

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить