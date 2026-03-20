На Netflix вышел фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Катерина Левицкая

На Netflix вийшов фільм "Гострі картузи: Безсмертний"

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек», который продолжает историю Томми Шелби и его семьи — через четыре года после завершения основного шоу.


Фильм длится 1 ч 54 мин и доступен для просмотра в украинском дубляже. В предыдущих рецензиях критики оценили «Острые козырьки: Бессмертный человек» в 93% на Rotten Tomatoes.

На Netflix вийшов фільм "Гострі картузи: Безсмертний"

Сценарий к фильму написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер. События разворачиваются в Бирмингеме, Англия, в 1940 году. Кроме того, что «Бессмертный человек» возвращает на экран персонажа Киллиана Мерфи, в центре истории окажется и сын Тома Дюк (Барри Кеоган), который сейчас является лидером «Острых козырьков».


«Среди хаоса Второй мировой войны Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с самой разрушительной расплатой за всю историю», — пишут в официальном синопсисе. «С будущим семьи и страны на кону, Томми должен столкнуться с собственными демонами и решить, противостоять ли своему наследию или сжечь его дотла».

Дополнительно Мерфи выступил продюсером и самостоятельно привлек некоторых актеров, в частности Кеогана и Тима Рота, взявшего на себя злодейскую роль. Также в фильме можно увидеть Ребекку Фергюсон, Софи Рандл, Стивена Грэма, Неда Деннехи, Паки Ли и др.

«Мне было 35 лет, когда мы начинали, и 48, когда снимали фильм», — вспоминал актер в февральском интервью. «Я играл Томми более четверти своей жизни, пройдя путь от молодого мужчины до мужчины среднего возраста. Невероятно приятно видеть, как все вокруг тебя стареют».

Напомним, что в этом месяце Netflix приступил к съемкам 7 и 8 сезонов «Острых козырьков», где нам предложат совершенно новый актерский состав с новым поколением Шелби, а события будут разворачиваться в 1950-х. Параллельно стриминг якобы разрабатывает приквел о Полли Грей.

