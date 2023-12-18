Приквелы и сиквелы захватили киностудии, и теперь направляются к стримингам.

О втором сезоне «Уэнздей» Netflix объявил уже через несколько недель после дебюта первого, и ныне — это самый популярный англоязычный сериал на стриминге, который получил более 250 млн просмотров и до сих пор входит в перечень 10 самых популярных названий Netflix в первой половине 2023 года.

В то же время, еще до старта производства второго сезона, стриминг заговорил о еще одном шоу — построенном вокруг дяди Уэнздей, Фестера, которого в сериале сыграл Фред Армисен. Гарантий того, что шоу вообще когда-нибудь появится — нет, однако Лукас Шоу из Bloomberg уверяет, что Netflix серьезно настроен развить успех «Уэнздей». У стриминга также есть готовый партнер в Amazon, который приобрел права на The Addams Family, когда купил MGM, и продюсирует шоу под этим лейблом.

После привлечения зрителей с помощью оригинальных сериалов — таких, как «Карточный дом» или «Очень странные дела» — Netflix все больше начинает склоняться к стратегии традиционных голливудских студий с созданием приквелов, сиквелов и перезапусков на основе уже успешных проектов. Здесь следует вспомнить и потенциальный сериал по франшизе «‎Эвакуация», а также два спинофа для «Острых козырьков» (действие одного будет разворачиваться в Бостоне в середине 20 века, тогда как другой сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби).

Хотя в тяге к спин-оффам среди стримингов выделяется не только Netflix — HBO работает над дополнением «Игры престолов», продолжением «Секса в большом городе», телевизионными приквелами к фильмам «Дюна» и «Оно», а также несколькими сериалами, основанными на комиксах DC. Showtime создает спин-оффы «‎Миллиардов», «Рэя Донована‎», а также «‎Декстера». А Disney, породившая идею «кинематографических вселенных», разрабатывает новую версию «Секретных материалов», продюсером которой выступит Райан Куглер, режиссер «Черной пантеры» и «Крида».

На протяжении большей части этого столетия телевидение было местом, куда писатели ходили, чтобы рассказывать оригинальные истории (кроме единичных побочных проектов — таких, как «Лучше звоните Солу», приквел «Во все тяжкие»), в то время как киностудии тратили большую часть бюджетов на комиксы, анимационные фильмы и продолжения. Но более медленный рост и более высокие процентные ставки заставили обе категории кинопроизводителей ограничить траты — и ставка на известные названия, не требующие маркетинга, здесь должна сыграть.