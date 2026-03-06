banner
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Франшиза «Острые козырьки» возвращается в формате фильма и, судя по первым оценкам, Netflix принял правильное решение.


«Острые козырьки: Бессмертный человек» продолжает историю Томаса Шелби (Киллиан Мерфи), но уже с привлечением молодого поколения и в частности его сына Эразма (Барри Кеоган).

Стивен Грэм возвращается в роли Хайдена Стегга, а также Нед Деннехи в роли Чарли Стронга, Пеки Ли в роли Джонни Догса, Иен Пек в роли Керли и Софи Рандл в роли Ады Торн. Компанию новичку Кеогану составили Ребекка Фергюсон в роли загадочной Кауло и Тим Рот.


«Бирмингем, 1940 год. Посреди хаоса Второй мировой войны Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с разрушительной расплатой. С будущим семьи и страны на кону, он должен столкнуться с собственными демонами и решить, противостоять ли своему наследию или сжечь его дотла».

Сценарий написал создатель оригинального шоу Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер, который так же ранее снял несколько эпизодов сериала.

На момент написания новости фильм получил 93% на Rotten Tomatoes, что является вторым лучшим результатом в истории франшизы. По крайней мере, если объединить идеальные оценки 2,3 и 6 сезонов.

Сезон Оценка критиков Оценка зрителей
1 88% 95%
2 100% 97%
3 100% 94%
4 89% 95%
5 86% 90%
6 100% 90%
Фильм «Острые козырьки» 93% Оценка отсутствует

В отзывах фильм называют оправданным и таким, что удовлетворит давних фанов.

«Полнометражный эпилог «Острых козырьков» именно это и делает, создавая впечатления настолько кровавые, напряженные и удовлетворительные, насколько только фанаты могли бы надеяться», — написал Джереми Матхай из Slashfilm.

Фильм выходит в кинотеатрах 6 марта, а 20 марта – дебютирует на Netflix.

Следует отметить, что франшиза «Острые козырьки» не завершится фильмом. Netflix анонсировал 7-й и 8-й сезоны сериала, действие которых происходит в 1950-х годах и тоже с молодым поколением Шелби. Параллельно ходят слухи о приквеле с участием молодой Полли Грей.

Трейлер финала «Пацанов» показывает Хоумлендера в Белом доме

