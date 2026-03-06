Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes

Франшиза «Острые козырьки» возвращается в формате фильма и, судя по первым оценкам, Netflix принял правильное решение.
«Острые козырьки: Бессмертный человек» продолжает историю Томаса Шелби (Киллиан Мерфи), но уже с привлечением молодого поколения и в частности его сына Эразма (Барри Кеоган).
Стивен Грэм возвращается в роли Хайдена Стегга, а также Нед Деннехи в роли Чарли Стронга, Пеки Ли в роли Джонни Догса, Иен Пек в роли Керли и Софи Рандл в роли Ады Торн. Компанию новичку Кеогану составили Ребекка Фергюсон в роли загадочной Кауло и Тим Рот.
«Бирмингем, 1940 год. Посреди хаоса Второй мировой войны Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с разрушительной расплатой. С будущим семьи и страны на кону, он должен столкнуться с собственными демонами и решить, противостоять ли своему наследию или сжечь его дотла».
Сценарий написал создатель оригинального шоу Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер, который так же ранее снял несколько эпизодов сериала.
На момент написания новости фильм получил 93% на Rotten Tomatoes, что является вторым лучшим результатом в истории франшизы. По крайней мере, если объединить идеальные оценки 2,3 и 6 сезонов.
|Сезон
|Оценка критиков
|Оценка зрителей
|1
|88%
|95%
|2
|100%
|97%
|3
|100%
|94%
|4
|89%
|95%
|5
|86%
|90%
|6
|100%
|90%
|Фильм «Острые козырьки»
|93%
|Оценка отсутствует
В отзывах фильм называют оправданным и таким, что удовлетворит давних фанов.
«Полнометражный эпилог «Острых козырьков» именно это и делает, создавая впечатления настолько кровавые, напряженные и удовлетворительные, насколько только фанаты могли бы надеяться», — написал Джереми Матхай из Slashfilm.
Фильм выходит в кинотеатрах 6 марта, а 20 марта – дебютирует на Netflix.
Следует отметить, что франшиза «Острые козырьки» не завершится фильмом. Netflix анонсировал 7-й и 8-й сезоны сериала, действие которых происходит в 1950-х годах и тоже с молодым поколением Шелби. Параллельно ходят слухи о приквеле с участием молодой Полли Грей.
