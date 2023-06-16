На Netflix вышел приключенческий боевик «Эвакуация 2» с украинским дубляжом

Сиквел приключенческого боевика Сэма Харгрейва продолжает историю наемника Тайлера Рейка, который «оживает» для выполнения очередной смертельной миссии. В этот раз он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера, а локация событий переносится в заснеженный регион в Восточной Европе.

Курс Стратегічний маркетинг Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar Цікаво

В конце концов, зрители смогут увидеть полноценную 21-минутную экшн-сцену, отрывки которой нам демонстрировали в трейлерах – в том числе и момент, где исполнитель главной роли Крис Хемсворт разбрасывает врагов рукой, охваченной огнем. Режиссер Сэм Харгрейв (работал координатором трюков в фильмах «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние») ранее рассказал, что для сцены не использовали компьютерную графику, а актера каждый раз поджигали в реальности.

Как снимались погони и стычки для приключенческого боевика, можно просмотреть в отдельном видео Netflix:

Кроме Хемсворта, в фильме снимаются Голшифте Фарахани («Совокупность лжи»), Адам Бесса («Мосул»), Дэниел Бернхардт («Джон Уик»), Тинатин Далакишвили («Необъявленная война» / The Undeclared War), Джастин Хауэлл («Мстители: Финал») и Торнике Гогричиани.

На стриминге для фильма, который длится чуть более 2 часов, доступны аудиодорожки на английском, венгерском, польском, турецком и украинском языках. Критики Rotten Tomatoes в целом неплохо оценили боевик, который ныне имеет 78% «свежести» на основе 58 рецензий.

Первый фильм «Эвакуация» вышел на Netflix в апреле 2020 года и получил смешанные оценки критиков – Хемсворта хвалили за актерскую игру и трюки, а сюжет называли «слабым» и отмечали большое количество сцен насилия. Несмотря на это, фильм пришелся по вкусу многим зрителям и получил рекордные просмотры (лента вошла в четверку самых популярных стриминговых фильмов 2020 года), поэтому Netflix уже в 2021 году взялся снимать продолжение.