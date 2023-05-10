«Это не компьютерная графика‎» — Криса Хемсворта поджигали в реальности во время съемок боевика «Эвакуация 2» для Netflix

Этим летом Крис Хемсворт возвращается к роли Тайлера Рэйка в боевике «Эвакуация 2», который выйдет на Netflix 16 июня.

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Продюсеры и сценаристы фильма – братья Джо и Энтони Руссо, а в режиссерское кресло снова вернулся Сэм Харгрейв, дебютировавший в этой роли в первой части. Ранее он работал координатором трюков в фильмах «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние».

В начале апреля Netflix выпустил официальный трейлер «Эвакуации 2», в которой Тайлер Рейк разбрасывает врагов рукой, охваченной огнем, во время побега из тюрьмы. Авторы фильма говорят, что для этого не использовали компьютерную графику, а Хемсворта каждый раз поджигали в реальности во время съемок 20-минутной сцены.

«Для меня образ Хемсворта, избивающего заключенных в огне и на снегу, был тем, мимо чего я не мог пройти. Снимаю шляпу перед Крисом. Это был не CG-огонь, мы поджигали его снова и снова. Думаю, найдется немного людей, в том числе звезд Голливуда, которые позволят поджечь их для съемок», – рассказал Харгрейв.

Правда, поджигали не все тело, а только руку, подготовив для этого специальный наряд. Сценарист фильма Джо Руссо отмечал, что этот 20-минутный экшен – «самый безумный в истории кино». Снималось все это не за один дубль, хотя в результате будет выглядеть как один последовательный кадр.

Первый фильм «Эвакуация» вышел на Netflix в апреле 2020 года и получил смешанные оценки критиков – Хемсворта хвалили за актерскую игру и трюки, а сюжет называли «слабым» и отмечали большое количество сцен насилия. Несмотря на это, фильм пришелся по вкусу многим зрителям и получил рекордные просмотры (лента вошла в четверку самых популярных стриминговых фильмов 2020 года), поэтому Netflix уже в 2021 году взялся снимать продолжение.

В сиквеле главный герой должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. И вряд ли эти приключения пройдут без проблем. В актерский состав, кроме самого Хемсворта, вошли Гольшифте Фарахани и Адам Бесса в ролях Ник и Яза Хан, членов команды наемников Рейка, а также новички Даниэль Бернхардт и Тинатин Далакишвили.