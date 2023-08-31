На Netflix вышел сериал ONE PIECE – киноадаптация манги Эйтиро Оды от создателей «Ковбоя Бибопа»

31 августа на Netflix дебютировал сериал ONE PIECE – киноадаптация одноименной манги Эйтиро Оды о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды.

Сериал состоит из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), в которых молодые пираты с суперспособностями будут искать загадочное сокровище ONE PIECE. В главных ролях – Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Макеню («Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Улица страха»), Джейкоб Ромеро Гибсон («Всем встать») и Таз Скайлар («Точка кипения»).

Телеадаптацией занималась студия Tomorrow, которая в 2021 году выпустила рейтинговый сериал «Ковбой Бибоп». Сам Эйтиро Ода выступил в качестве исполнительного продюсера.