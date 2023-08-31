Новости Кино 31.08.2023 в 15:05

На Netflix вышел сериал ONE PIECE – киноадаптация манги Эйтиро Оды от создателей «Ковбоя Бибопа»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На Netflix вышел сериал ONE PIECE – киноадаптация манги Эйтиро Оды от создателей «Ковбоя Бибопа»

31 августа на Netflix дебютировал сериал ONE PIECE – киноадаптация одноименной манги Эйтиро Оды о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды.

Сериал состоит из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), в которых молодые пираты с суперспособностями будут искать загадочное сокровище ONE PIECE. В главных ролях – Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Макеню («Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Улица страха»), Джейкоб Ромеро Гибсон («Всем встать») и Таз Скайлар («Точка кипения»).

На Netflix вышел сериал ONE PIECE – киноадаптация манги Эйтиро Оды от создателей «Ковбоя Бибопа»

Телеадаптацией занималась студия Tomorrow, которая в 2021 году выпустила рейтинговый сериал «Ковбой Бибоп». Сам Эйтиро Ода выступил в качестве исполнительного продюсера.

  • Фантастическая франшиза ONE PIECE – творение японского писателя и иллюстратора Эйтиро Оды. Задуманная как сериал о приключениях пиратов манга дебютировала в июле 1997 года в журнале-антологии Weekly Shōnen Jump – первые четыре главы сразу стали хитом и были собраны и выпущены в декабре 1997 года. С тех пор собрано более 105 томов рассказов ONE PIECE, написанных и проиллюстрированных Одой.
  • В 1999 году компания Toei Animation создала 2D мультсериал ONE PIECE с 20 сезонами с более чем 1000 эпизодами приключений с участием Луффи и огромной группы персонажей. Для геймеров Bandai создала 40 различных тематических названий видеоигр во всем мире, а персонажи ONE PIECE отдельно появлялись в видеоиграх Shōnen Jump.
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