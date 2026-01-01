Новости Кино 01.01.2026 comment views icon

На Netflix завершился сериал "Очень странные дела" — после 9 лет трансляции

Катерина Даньшина

Ночью на Netflix стартовал восьмой и финальный эпизод пятого сезона «Очень странных дел», который завершил историю Хокинса и того, что мы раньше считали Изнанкой.

Эпизод под названием «По эту сторону» длится рекордные для сезона 128 минут и сосредотачивается на финальном противостоянии команды Хокинса с Векной, который планирует разрушить привычный мир. Интересно, что параллельно в США эпизод транслировался и в кинотеатрах и за день собрал 1,1 млн бронирований билетов.

Спойлеров не будет, но чтобы успокоить фанов, которые еще не видели финал: оценки он получил приличные, на момент написания статьи — 8,1 из 10 на iMDB, что на фоне предыдущего эпизода кажется большим достижением. Напомним, что седьмая серия «Очень странных дел» установила антирекорд по оценкам за всю историю шоу, поскольку зрители сетовали на большое количество вырезанных сцен, иногда нелогичные решения героев, слабую игру и фокус на «не главных персонажах»; очевидно, не всем понравилась и сцена с каминг-аутом Уилла.

Как бы там ни было, «Очень странные дела» остаются одним из лучших творений Netflix за все время существования стриминга, что доказывают рекордные показатели просмотров. Кроме этого, по подсчетам Variety, сериал пополнил экономику США на $1,4 млрд.

