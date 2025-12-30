HBO заменил ключевого актера в 3-м сезоне "Одних из нас"

Третий сезон «Одних из нас» еще на этапе разработки потерял две ключевые фигуры: после ухода соавтора Нила Дракманна, HBO готовит перекаст одного из ключевых мужских персонажей.

Согласно Variety, речь идет о Мэнни — экс-участнике «Светлячков» и ключевом союзнике Эбби, которого ранее сыграл Дэнни Рамирес. Актер отойдет из проекта из-за конфликтов в расписании, но кто его заменит пока не разглашают.

Рамиреса действительно ждут насыщенные годы, главным образом из-за работы в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны». Среди других будущих проектов актера — романтическая лента Тодда Хейнса, новая экранизация «Лица со шрамом», а также режиссерский дебют с фильмом «Baton». Интересно, что в нескольких вышеупомянутых проектах так же задействован другой выходец «Одних из нас» Педро Паскаль. Однако, если история с Джоэлом завершена, у Мэнни, учитывая исходный материал, есть несколько важных сцен.

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Белла Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: Эбби (Кейтлин Дивер), которая разыскивает Джоэла ради мести, Дины (Изабела Мерсед), выступающей новым любовным интересом Элли, Джесси (Янг Мазино), а также Айзека, роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт.

Известно, что третий сезон сосредоточится на истории Эбби и покажет все те же «три дня в Сиэтле», но с ее точки зрения. Дата выхода пока неизвестна, однако шоураннер Крейг Мезин ранее намекал, что он получит больше эпизодов, чем второй.