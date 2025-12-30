Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд

Новости Кино 30.12.2025 comment views icon

Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд

Сайт Variety в новом отчете проанализировал, насколько обогатились бизнесы на проекте Stranger Things и, если вы из тех, кто на днях бегал по магазинам в поисках тематического киндера для ребенка — эта информация определенно будет полезной.

Несмотря на то, что споры по поводу второго тома финала «Очень странных дел» / Stranger Things не стихают, а оценки продолжают падать все ниже — сериал продолжает бить рекорды по просмотрам, а его влияние распространяться далеко за пределы стриминга Netflix.

Старые хиты становятся новыми

Песня Running Up That Hill Кейт Буш впервые за 38 лет с момента выхода попала в топ-10 прослушиваний в США — только потому, что прозвучала в четвертом сезоне Stranger Things, как средство, которое возвращало Макс к реальности во время встреч с Векной.

Подобный эффект наблюдался еще с первого сезона и на других треках: по данным Spotify среди зумеров количество воспроизведений песни Дайаны Росс Upside Down (1980) выросли на 1250%, а I Think We’re Alone Now Tiffany (1987) — на 880%. Если учитывать все демографические группы, то стримы трека Mr. Sandman группы The Chordettes (1954) выросли на 625%, а Fernando группы ABBA (1976) — на 335%.

Сервис также отчитывается, что пользователи создали 205 000 плейлистов на тему «Очень странных дел» с момента дебюта первого сезона в 2016 году.

Вафли и снеки

Бренд замороженных вафель Eggo, который существует с 1995 года, зафиксировал рост продаж на 14% в четвертом квартале 2017 года и на 9,4% за первые четыре месяца 2018 года. Эти скачки произошли после выхода 2 сезона в октябре 2017 года, когда Eggo показали, как любимое блюдо Од.

Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд

Сериал также стал двигателем сотрудничества между Netflix и Nabisco, когда компания-производитель снеков выпустила лимитированную серию печенья Chip’s Ahoy по мотивам «Очень странных дел» перед пятым сезоном. Рекламная кампания достигла 11 миллиардов просмотров.

Dungeons & Dragons

Stranger Things пропитаны отсылками к самой популярной настольной ролевой игре в мире, поэтому неудивительно, что с момента дебюта первого сезона в 2016 году, интерес к Dungeons & Dragons вырос на 673%, включая рост продаж на 96% — в том числе и из-за выпуска совместных для франшиз официальных проектов.

Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд

Рабочие места

Конечно, сериал стал огромным благом для бизнеса контента. С 2016 года «Очень странные дела» создали более 8 000 рабочих мест в США и внесли $1,4 млрд в национальный ВВП. Это влияние было самым сильным в Джорджии, где сняли большую часть шоу, и Калифорнии.

Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд

Вселенная Stranger Things

Ожидаемо, «Очень странные дела» породили собственную вселенную — еще до выхода обещанных телевизионных спинофов. Только в США книги, комиксы и другие тематические издательские проекты превысили 3,1 млн проданных экземпляров с первого сезона.

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Пьеса-приквел «Первая тень» дебютировала в лондонском Вест-Энде в 2023 году, получила четыре премии «Тони» в США, а также две премии «Оливье» и театральную премию Critics’ Circle в Великобритании — в дополнение к 70 наградам и 230 номинациям, которые телесериал получил на сегодня, включая 12 побед в премии «Эмми».

Кульминацией этого всего станет кинотеатральный выпуск финального эпизода в новогоднюю ночь вместе с премьерой на стриминге — невиданное ранее явление для сериалов Netflix.

«Аватар» стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд

