Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 66% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,6 бала на IMDb

Сериал «Очень странные дела» с релизом пятого сезона получил худшие оценки в истории шоу: особенно критично зрители встретили три новых эпизода второго тома.

Создатели сериала братья Дафферы обещали, что не повторят ошибок «Игры престолов» в финале, а шансы на жалобы будут составлять 0, 5%. Однако, последние оценки показывают, что их планы серьезно нарушились. На момент написания новости на Rotten Tomatoes «Очень странные дела» имеют 58% от зрителей для пятого сезона, в то время как седьмой эпизод под названием «Мост» на IMDb упал до катастрофических 5,9 балла — самая низкая оценка среди всех эпизодов шоу.

Рейтинг всех сезонов сериала «Очень странные дела» на Rotten Tomatoes

Сезон Оценка критиков Оценка зрителей
1 97% 96%
2 94% 90%
3 89% 86%
4 90% 89%
5 84% 58%

Далее в тексте присутствуют спойлеры к пятому сезону «Очень странных дел»

Что не понравилось зрителям? Судя по отзывам в соцсетях, немало: от непонятной сцены разрыва отношений Нэнси и Джонатана с вайбами «Титаника» до каминг-аута Уилла, который скорее напоминал пресс-конференцию. Так же были вопросы к «плоской» игре и «ботоксному» лицу Милли Бобби Браун в роли Од, постоянному вниманию сюжета на Холли, «заторможенности» Макс и др.

Основное беспокойство зрителей сейчас заключается в том, хватит ли финальному эпизоду 2 часа хронометража, чтобы решить все то, что Дафферы «накрутили» во втором томе, в том числе и с раскрытием реальной сути Изнанки. К тому же есть до сих пор нераскрытые намеки из первого тома, которые связывали Джойс, Хоппера и старших Уиллеров с Генри в школе.

Финал «Очень странных дел» выйдет на Netflix 31 декабря, для украинских зрителей — 1 января.

«Сезон испорчен»: создатель Fallout говорит, что «Очень странные дела» допустили «критическую» ошибку в правилах Dungeons & Dragons

