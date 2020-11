На подходе первая ТВ-приставка Nokia для Европы — Android TV 10, поддержка 4K и цена 100 евро

На прошлой неделе Xiaomi анонсировала в Китае улучшенную ТВ-приставку Mi Box 4S с приставкой Pro, выделяющуюся 16 ГБ памяти и поддержкой 8K. Планируется ли ее выпуск в Европе, пока неизвестно. Но вот сейчас немецкий сайт Golem.de сообщил о подготовке к европейскому выходу конкурирующей ТВ-приставки на Android TV 10 под брендом Nokia.

ТВ-приставка Nokia Streaming Box 8000 — это продукт компании Streamview, которая, как следует из ее официального сайта, лицензировала бренд Nokia для выпуска Smart TV, телевизионных приставок и радиостанций DAB + в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сообщается, что Streaming Box 8000 поддерживает декодирование видео разрешением 4K, стоит 100 евро и будет доступна позже в этом году, хотя точная дата выхода и страны, в которых устройство будет продаваться официально, еще не объявлены.

More info on the new Nokia Set-top box.

Sold for 100€, Amlogic S905X3 & ATV 10. Bit more expensive than other #AndroidTV devices in Europe, but it comes with a nice selection of ports, a much better SoC & a cool remote. No info on Dolby Vision/Atmos support.

OEM is @SEIRobotics https://t.co/54svm6LImY pic.twitter.com/V4v15GBSTy

— Android TV Guide (@androidtv_rumor) November 4, 2020