На подходе первая ТВ-приставка Nokia для Европы — Android TV 10, поддержка 4K и цена 100 евро

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На прошлой неделе Xiaomi анонсировала в Китае улучшенную ТВ-приставку Mi Box 4S с приставкой Pro, выделяющуюся 16 ГБ памяти и поддержкой 8K. Планируется ли ее выпуск в Европе, пока неизвестно. Но вот сейчас немецкий сайт Golem.de сообщил о подготовке к европейскому выходу конкурирующей ТВ-приставки на Android TV 10 под брендом Nokia.

ТВ-приставка Nokia Streaming Box 8000 — это продукт компании Streamview, которая, как следует из ее официального сайта, лицензировала бренд Nokia для выпуска Smart TV, телевизионных приставок и радиостанций DAB + в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сообщается, что Streaming Box 8000 поддерживает декодирование видео разрешением 4K, стоит 100 евро и будет доступна позже в этом году, хотя точная дата выхода и страны, в которых устройство будет продаваться официально, еще не объявлены.

More info on the new Nokia Set-top box. Sold for 100€, Amlogic S905X3 & ATV 10. Bit more expensive than other #AndroidTV devices in Europe, but it comes with a nice selection of ports, a much better SoC & a cool remote. No info on Dolby Vision/Atmos support.

OEM is @SEIRobotics https://t.co/54svm6LImY pic.twitter.com/V4v15GBSTy — Android TV Guide (@androidtv_rumor) November 4, 2020

Технически это уже не первая ТВ-приставка на Android TV под брендом Nokia — летом в Индии вышла модель Nokia Media Streamer, которая продается на Flipkart вместе с некоторыми телевизорами под брендом Nokia. Но потенциальная новинка может стать первым таким устройством с европейской пропиской.

Как сообщает @androidtv_rumor, Streaming Box 8000 по факту является переименованной ТВ-приставкой SEI Robotics. Сообщается, что устройство способно выводить видео в формате 4K, построено на SoC Amlogic S905X3 и работает под управлением Android 10. Из изображений, опубликованных Golem.de, можно увидеть, что грядущая новинка имеет типичный набор портов, включая порт HDMI, оптический аудиовыход, USB-C, USB-A и Ethernet.

Пожалуй, самое главное, Streaming Box 8000 комплектуется стильным полноразмерным пультом ДУ с привычным набором элементов управления. Есть четыре кнопки быстрого доступа для доступа к потоковым сервисам, включая YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и Google Play.

Компания HMD, которая лицензирует бренд Nokia для продажи смартфонов, к Streaming Box 8000 не имеет никакого отношения.

В последние годы все большую популярность получают компактные автономными медиаадаптеры — буквально в прошлом месяце вышел Chromecast with Google TV. Но Nokia Streaming Box 8000 и Xiaomi Mi Box 4S Pro вполне могут стать шансом на вторую жизнь для Android TV 10.