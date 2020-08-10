На подходе недорогой смартфон Samsung Galaxy M51 с 6,7-дюймовым экраном sAMOLED Infinity-O

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С момента анонса улучшенного бюджетника Samsung Galaxy M31s не прошло еще и двух недель, а на горизонте уже появилась очередная новая модель смартфона Galaxy M 2020 года. Речь о смартфоне Galaxy M51, который на какое-то время возглавит серию.

Первые упоминания о Galaxy M51 появились еще в марте, а сейчас страничка Samsung Galaxy M51 появилась на российском сайте Samsung, что является признаком скорого анонса (возможно, он случится уже завтра).

Поскольку эта страница поддержки, то подробностей о технических характеристиках не указываются, за исключением поддержки работы с двумя SIM картами, на которую указывает индекс DS в модельном номере новинки (SM-M515F/DSN).

Galaxy M51 — это преемник прошлогоднего Galaxy M40. По предварительным данным, новая модель получит крупный экран sAMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма при размерах 162,6×77,5×8,5 мм. Основная камера — четверная с главным модулем разрешением 64 Мп и вспомогательным на 12 Мп с ультрашироким объективом. Аппаратным базисом выступит либо Snapdragon 675, либо Snapdragon 730. Также упоминается сканер отпечатков пальцев на задней панели, 8 ГБ ОЗУ, Android 10 и 25-ваттная зарядка.

Источник: GSM Arena