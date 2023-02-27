Новости Софт 27.02.2023 в 14:55

На портале «Дія» теперь можно подать заявление на регистрацию брака

Вадим Карпусь

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске новой онлайн услуги для пользователей. Теперь отпала необходимость лично обращаться в отдел ГРАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака. На портале «Дія» теперь можно подать соответствующее заявление, а также выбрать место, время, формат, проведение церемонии. Напомним, с ноября прошлого года эта услуга находилась на этапе бета-теста.

Чтобы подать заявление на регистрацию брака онлайн, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Авторизироваться на портале «Дія» и перейти в раздел «Семья»;
  2. Выбрать услугу «Заявление о браке»;
  3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации;
  4. Уплатить административный сбор;
  5. Подписать заявление электронной подписью;
  6. Партнер также должен авторизироваться в своем кабинете на портале, перейти на заявление по ссылке из почты и подписать его собственной электронной подписью.

После этого выбранный ГРАГС пришлет пользователю ответ на почту, в которой предоставит детали проведения церемонии.

Как отмечают в Минцифре, процесс подачи заявления онлайн занимает менее 15 минут. А паре в дальнейшем только нужно явиться в ГРАГС в день свадьбы.

Услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA.


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