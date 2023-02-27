На портале «Дія» теперь можно подать заявление на регистрацию брака

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске новой онлайн услуги для пользователей. Теперь отпала необходимость лично обращаться в отдел ГРАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака. На портале «Дія» теперь можно подать соответствующее заявление, а также выбрать место, время, формат, проведение церемонии. Напомним, с ноября прошлого года эта услуга находилась на этапе бета-теста.

Чтобы подать заявление на регистрацию брака онлайн, необходимо выполнить следующие шаги:

Авторизироваться на портале «Дія» и перейти в раздел «Семья»; Выбрать услугу «Заявление о браке»; Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации; Уплатить административный сбор; Подписать заявление электронной подписью; Партнер также должен авторизироваться в своем кабинете на портале, перейти на заявление по ссылке из почты и подписать его собственной электронной подписью.

После этого выбранный ГРАГС пришлет пользователю ответ на почту, в которой предоставит детали проведения церемонии.

Как отмечают в Минцифре, процесс подачи заявления онлайн занимает менее 15 минут. А паре в дальнейшем только нужно явиться в ГРАГС в день свадьбы.

Услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA.