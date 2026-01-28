На Steam подали в суд сразу 14 млн геймеров из-за "завышенных цен"

В Великобритании против Steam (Valve) подали коллективный иск от имени до 14 млн геймеров. Общую сумму претензий оценили в примерно $897,7 млн.





Само дело тянется с 2024 года. Вики Шотболт инициировала иск, чтобы представлять британских пользователей Steam, которые покупали игры или DLC с 2018-го. Компанию обвиняют в том, что она годами завышала цену и брала «несправедливую» комиссию до 30%. Основное изменение сейчас — суд разрешил делу двигаться дальше.

Адвокаты утверждают, что Valve навязывает издателям жесткие условия:

не позволяет продавать игры дешевле на других платформах;

запрещает выпускать их раньше вне Steam;

заставляет покупать весь дополнительный контент только через Steam, если игра уже там приобретена.

Все это, по словам стороны иска, фактически «привязывает» игроков к платформе и позволяет Valve стабильно держать комиссию до 30%. В суде одна из ключевых претензий как раз комиссия, которую называют «несправедливой и завышенной».





Valve пыталась закрыть дело еще на старте, но Лондонский апелляционный трибунал решил продолжить разбирательство. Компания пока не комментирует ситуацию. Параллельно в США против Valve подали еще один иск в августе 2024-го. Геймеры из нескольких штатов обвиняют платформу в доминировании на рынке, ограничении конкуренции и завышенных ценах.

Этот иск стал еще одним в череде дел против крупных платформ. В Британии уже рассматривают похожие претензии к Apple вместе с Google через комиссии в App Store и Play Store на уровне 30%. Если суд встанет на сторону истцов, это может серьезно ударить по бизнес-модели Steam.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Reuters, Independent