Apple отыгралась после поражения в деле Epic Games — суд разрешил брать "честную" комиссию со сторонних платежей

Apple сделала важный шаг в своём многолетнем споре с Epic Games. Компании удалось частично вернуть контроль над комиссиями за покупки, совершенные через сторонние платежные системы. 9-й окружной апелляционный суд США преимущественно поддержал решение судьи Ивонн Гонсалес Роджерс, которая весной обвиняла Apple в сознательном нарушении ее предыдущего решения 2021 года. Но в то же время судьи отменили ключевую часть запрета, которая полностью блокировала Apple возможность взимать любые комиссии с таких транзакций.

Спор берет свое начало еще с 2020 года, когда Epic Games запустила кампанию против правил App Store. Разработчиков не устраивала жесткая модель комиссий (30% внутри App Store) и запрет использовать сторонние платежные системы. В 2021 году суд потребовал от Apple разрешить такие ссылки, но не признал компанию монополистом. После этого Apple обновила правила — и именно эти изменения снова вызвали конфликт.

В мае 2025 года судья Роджерс пришла к выводу, что Apple фактически «саботировала» предыдущее предписание. Компания ввела комиссию 27% для покупок, совершенных вне App Store в течение 7 дней после клика на внешнюю ссылку, ограничила дизайн ссылок только обычным текстом и выводила на весь экран предупреждения для пользователей. Суд назвал эти действия способом отпугивать разработчиков и пользователей от сторонних платежей.

Апелляционный суд согласился с большинством замечаний: Apple «заявила о выполнении предписания, но фактически создала барьеры для его реализации». Однако судьи решили, что полный запрет на любую комиссию — слишком радикальный шаг. По их мнению, Apple имеет право на «разумную плату», которая будет покрывать расходы на координацию внешних транзакций. Поэтому дело вернули судье Роджерс для определения справедливого уровня комиссии.

При этом Apple получила и новые возможности: компания сможет требовать, чтобы сторонние кнопки или ссылки не были оформлены заметнее, чем собственные элементы интерфейса Apple — большим шрифтом, яркими цветами или большим размером. Но компания не может заставлять разработчиков делать свои платежные варианты менее привлекательными.

Epic Games отреагировала мгновенно. CEO компании Тим Суини назвал решение победой и заявил, что суд «запретил Apple навязывать гигантские мусорные сборы». Он убежден, что изменения пойдут на пользу отрасли и пользователям.

«После многих лет препятствий со стороны Apple мы наконец увидим масштабные изменения», — заявил Суини.

Apple пока воздерживается от публичных комментариев.

Fortnite уже вернулась на iOS этой весной и также снова доступен на Android — впервые с начала судебных баталий.

