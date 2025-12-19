Новости Софт 19.12.2025 comment views icon

Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store



Катерина Даньшина

Редактор новостей

Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store

Apple назначила себя «коллектором долгов» в обновленном лицензионном соглашении для разработчиков: теперь компания может компенсировать неоплаченные комиссионные и другие сборы путем вычета суммы из внутриигровых покупок.

Обновленное лицензионное соглашение App Store было опубликовано в среду и распространяется исключительно на регионы, в которых местное законодательство позволяет разработчикам подключаться к внешним платежным системам. В этом случае они должны отчитываться Apple о любых платежах, чтобы оплатить ей необходимые комиссии и сборы. Если же компания решит, что разработчик «занизил» доходы, то сможет взыскать с него «правильную», по ее мнению, комиссию.

Изменения могут повлиять на разработчиков на рынках ЕС, США и — с недавнего времени на Японию. Примечательно, что американцы до сих пор оспаривают комиссию Apple за внешние платежные системы. Федеральный апелляционный суд в начале декабря постановил, что компания имеет право взимать определенную комиссию, но меньшую от стандартных 27%.

В соглашении отмечается, что возместить средства Apple может с покупок в приложениях, которые включают приобретение цифровых товаров или услуг, подписки или единовременные платежи за платные программы. Кроме того, компания утверждает, что может взимать эти деньги «в любое время» и «периодически», а значит разработчики могут столкнуться с неожиданными вычетами на своих счетах. Единственное, чего избегает соглашение — то, как именно Apple будет определять, задолжали ли ей деньги.

Платежи разработчиков меняются время от времени, являются ограниченными и включают комиссии, сборы и налоги. Среди них в частности: фиксированная плата за основные технологии (CTF) в ЕС, которую в январе 2026 года заменят на Core Technology Commission (CTC), что имеет несколько более сложную процентную оплату. Ее как раз таки будут взимать с программ, которые используют внешние способы оплаты или распространяются по альтернативным бизнес-условиям компании для ЕС.

Обновленное соглашение с разработчиками также предоставляет Apple право взимать неуплаченные суммы с любых «аффилированных лиц, материнских компаний или дочерних компаний», связанных с учетной записью, которая задолжала деньги. На практике это означает, что Apple может взимать долги с других программ разработчиков или из программ, опубликованных материнской компанией.

Вышеупомянутые изменения подробно описаны в Приложениях 2 и 3, раздел 3.4. Однако есть и другие обновления, которые среди прочего касаются введения разделов, посвященных технологии проверки возраста, новым условиям для приложений iOS в Японии и другим требованиям.

Интересно, что Apple также определила требования к голосовым помощникам (таким как ИИ-чат-боты), что активируются боковой кнопкой на iPhone, и запрещает записи, сделанные без ведома пользователя — включая аудио, видео и записи экрана, которые разработчики часто используют для поиска ошибок при навигации в приложениях.

Источник: TechCrunch



