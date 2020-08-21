На телевизорах Samsung появилась поддержка контента HDR10+ из Google Play Movies





Samsung продолжает увеличивать количество контента HDR10+, доступного для просмотра владельцам умных телевизоров южнокорейского компании, и новое партнерства с Google открывает пользователям доступ к соответствующему контенту из магазина Google Play Movies в 117 странах по всему миру, в том числе и в Украине.

HDR10+ — это обновленный открытый стандарт добавления в видеопоток динамических метаданных, позволяющих улучшить контраст телевизионного изображения и расширить его динамический диапазон. Samsung разработала стандарт HDR10+ совместно с 20th Century Fox и Panasonic в качестве альтернативы Dolby Vision. Технология HDR10+ динамически меняет яркость, насыщенность и контраст изображения, в результате чего его качество становится максимально близким к исходному замыслу режиссера.

Samsung привлекает все больше и больше компаний в альянс HDR10+, который уже насчитывает более 108 участников. В декабре 2017 года Amazon Prime Video начал показывать HDR10+ на телевизорах Samsung Smart TV, а в прошлом году Samsung заручилась поддержкой нескольких крупнейших европейских онлайн-кинотеатров, чтобы обеспечить для своих потребителей поддержку контента в формате 8K HDR10+.

В прошлом месяце Google взялась за обновление библиотеки Play Movies и сейчас она включает несколько видных картин последнего времени с поддержкой HDR10+. Среди них — «Джокер», «Чудо-женщина» и «Безумно богатые азиаты». Теперь этот контент доступен на телевизорах Samsung Smart TV, а в будущем он распространится и на другие устройства.

Источник: Neowin