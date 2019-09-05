Устройства Samsung первыми в мире получат поддержку контента в формате 8K HDR10+





Samsung Electronics сообщила о том, что ее устройства первыми в мире получат поддержку контента в формате 8K HDR10+ от крупнейших европейских онлайн-кинотеатров. В частности, три ОТТ-сервиса в Европе — CHILI, The Explorers и MEGOGO — наряду с контентом 4K HDR10+ предложат фильмы и сериалы в разрешении 8K с расширенным динамическим диапазоном HDR10+.

Пока что этот анонс носит чисто формальный характер, так как ни одна из вышеупомянутых компаний прямо сейчас не предоставляет услуги стриминга контента в разрешении 8K, и телевизоры 8K ввиду своей космической стоимости на сегодняшний день есть только у единиц.

Учитывая, что именно Samsung создала стандарт HDR10+, чтобы отказаться от необходимости лицензирования Dolby Vision, неудивительно, что первым делом соответствующий контент появится на устройствах южнокорейского гиганта. Само собой, чтобы пользователи смогли воспользоваться преимуществами HDR10+, потребуется соответствующий телевизор с поддержкой этой технологии. А это новые телевизоры Samsung или других партнеров, включая Panasonic и Hisense. Другие производители, в том числе LG, сделали ставку на Dolby Vision HDR 8K.

HDR10+ — это обновленный открытый стандарт добавления в видеопоток динамических метаданных, позволяющих улучшить контраст телевизионного изображения и расширить его динамический диапазон. Разработка была представлена в начале 2017 года, а вскоре после этого Samsung Electronics, Panasonic и 20th Century Fox заключили альянс для ее продвижения. Технология HDR10+ позволяет оптимизировать качество изображения, используя динамическое преобразования диапазона яркостей HDR к диапазону, чтобы показать изменения яркости, насыщенности цвета и контрастности от кадра к кадру или от сцены к сцене. В результате повышается качество изображения и становится максимально близким к исходному замыслу режиссера.

С момента запуска программы сертификации HDR10+ в прошлом году к ней присоединилась 81 организация. Помимо трех вышеупомянутых OTT-сервисов, Samsung сотрудничает и с другими компаниями. В конце этого года или первом квартале 2020 года поддержку HDR10+ на своих VOD-сервисах добавят Rakuten TV, Deutsche Telekom’s Magenta TV, Videociety и Molotov запустят поддержку HDR10+.

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