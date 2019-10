Рецензия на фильм «Джокер» / Joker

Что бы ни случилось дальше с Тоддом Филлипсом и Хоакином Фениксом, они уже вошли в истории кинематографа как люди, завоевавшие «Золотого льва», высший приз престижного Венецианского кинофестиваля, с фильмом, основанным на комиксах. Это так, да… но дело в том, что Joker – это не фильм по комиксам.

«Джокер» / Joker Жанр драма

Режиссер Тодд Филлипс

В ролях Хоакин Феникс (Артур Флек / Джокер), Роберт Де Ниро (Мюррей Франклин), Зази Битц (Софи Дюмон), Фрэнсис Конрой (Пенни Флек), Бретт Каллен (Томас Уэйн), Даглас Ходж (Альфред Пенниуорт), Данте Перейра-Олсон (Брюс Уэйн) и др.

Студии DC Films, Village Roadshow Pictures, Warner Bros.

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Несколько знакомых топонимов и имен (да, здесь есть даже Брюс и Альфред) — вот и все, что привязывает Joker к комиксам DC. Замените их на другие, и никто не заметит разницы. Эта история совсем не о том, как комик-неудачник стал убийцей-социопатом, героем деклассированных масс и непримиримым врагом харизматичного миллиардера, обожающего косплей и гаджеты. Она об одиноком, психически нестабильном человеке, которого безразличие общества подтолкнуло к самому краю. Если хотите, Joker – это новое прочтение Falling Down Джоэля Шумахера или Taxi Driver Мартина Скорсезе, кстати, тоже получившего в свое время «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1976 г. В Joker есть достаточно прямые отсылки к Taxi Driver, ну а участие в обеих картинках Роберта де Ниро лишь подчеркивает эту связь.

Экранизации комиксов уже приучили нас к тому, что они могут быть смертельно серьезны. Такие фильмы как Logan, без которого, возможно, не было бы и Joker, V for Vendetta, Sin City, I Kill Giants или сериалы The End of the F***ing World и The Boys поднимают важные и очень непростые темы и делают это ничуть не хуже, чем фильмы, основанные на более «серьезных» первоисточниках. Но Тодд Филлипс и Хоакин Феникс, а режиссер и актер здесь в равной мере творцы, ответственные за то, каким получился Joker, поднимают эту планку на какой-то совершенно немыслимый уровень.

Joker – это история комика-неудачника Артура Флека (Хоакин Феникс), который живет со своей престарелой матерью, одержимой Томасом Уэйном (да, тем самым), в маленькой убитой квартире в неблагополучном районе; который хватается за самую непрестижную работу и мечтает когда-то стать стендап-комиком и попасть в качестве гостя на телепередачу Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро). Правда, на этом пути его ждут два небольших препятствия. Во-первых, Артур страдает от психического заболевания, вызывающего у него приступы неконтролируемого смеха в ситуациях, в которых он чувствует себя некомфортно. Во-вторых, шутки Артура просто несмешные, о чем ему не забывают заботливо напоминать окружающие, в том числе и его собственная мать. Впрочем, это не мешает Артуру жить в своем выдуманном мирке и продолжать мечтать, пока реальный мир не дает ему серию пинков под зад, которые и без того нестабильный комик просто не выдерживает. Впрочем, авторы фильма настолько вольно обращаются с реальностью, что в определенный момент вы понимаете, что не можете с уверенностью сказать, что в этом фильме действительно происходило на самом деле, а что является плодом больного воображения Артура или, скажем, его матери.

Joker – фильм, который вызывает тревогу, его действительно очень и очень некомфортно смотреть. Чем-то это напоминает нахождение в одной комнате или… в вагоне метро, с психически неуравновешенным человеком, который разговаривает сам с собой, размахивает руками или неконтролируемо смеется. Смесь жалости, беспокойства, брезгливости и стыда на самого себя за эту брезгливость – очень неприятное ощущение, которое не будет покидать вас большую часть фильма. Образ Артура Флека действительно тревожащий, вызывающий сочувствие и отталкивающий одновременно. Ассоциация жертв массовой стрельбы 2012 г. в кинотеатре города Орора (Колорадо), произошедшей на премьере фильма The Dark Knight Rises, не зря обвинила создателей Joker в попытке отбелить образ психопата-убийцы – персонажа Хоакина Феникса действительно жалко. Вместе с тем, он не на шутку пугает. И вот эта некомфортная двойственность героя, вероятно, одна из самых сильных и самых слабых сторон фильма – ведь никому не хочется признаваться в симпатии к убийце и психопату.

Бесспорно, Joker не состоялся бы без Хоакина Феникса. Сценарий фильма писался именно под этого актера, и Тодд Филлипс потратил немало времени, чтобы уговорить его взяться за проект по комиксу. И Хоакин Феникс показал все, на что он способен, выдав перформанс прямо-таки демонического уровня. Во-первых, при подготовке к фильму актер за достаточно небольшой срок сбросил больше 20 кг – в некоторых сценах на его тело и пугающую пластику буквально физически больно смотреть. Во-вторых, он несколько месяцев репетировал разные виды смеха, что позволило ему в некоторых сценах играть буквально без слов, одним смехом, который выражает весь спектр эмоций, от сарказма до страха. Ну и в-третьих, Хоакин Феникс — действительно гениальный актер, и его прочтение образа Джокера затмевает все, что было сделано на этой ниве за последние 30 лет, включая работы Джека Николсона и Хита Леджера.

Да что там, Тодд Филлипс и Хоакин Феникс своим фильмом подложили огромную свинью DC и Warner Bros., которую те, похоже, пока еще не заметили. После Joker снимать любые фильмы с этим персонажем, а значит, и с Бэтменом, просто глупо. Тема закрыта, сказать что-либо еще про Джокера уже невозможно. Мало того, Хоакин Феникс, похоже, перехитрил и самого себя. На фоне скандала с Joker, а на некоторых сеансах в США будут присутствовать даже полицейские под прикрытием, киноакадемия побоится выдвигать фильм и актера на «Оскар». А удастся ли Фениксу когда-либо в любой из других работ переиграть самого себя в Joker – это еще большой вопрос.

Вообще, удивительно, как Тодду Филлипсу, снимавшему до этого лишь неглубокие комедии вроде всех трех частей The Hangover / «Мальчишник в Вегасе» или War Dogs / «Парни со стволами», удалось выдать на-гора нечто такого уровня как Joker. Чудесное стечение обстоятельств, не иначе.

Я не знаю, какая судьба ждет Joker, сколько наград он соберет по итогам года (как вариант – вообще ни одной), как покажет себя в прокате (очевидно, что с фильмами-миллиардерами от Marvel ему не тягаться), но фильм Тодда Филлипса и Хоакина Феникса совершенно точно станет культовым. Не могу сказать, что я рекомендую посмотреть эту ленту абсолютно всем, все-таки, повторюсь, это очень некомфортное кино, но, это, пожалуй, один из лучших фильмов, снятых за прошедшую декаду.