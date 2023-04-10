Иск на $5 млн — на Tesla подали в суд за распространение «интимных» видео с камер наблюдения автомобилей клиентов

Tesla столкнулась с групповым иском на фоне новости о распространении видеозаписей частной жизни клиентов, которые сняли камеры, расположенные в их автомобилях. В опубликованной в четверг статье Reuters приводились слова нескольких экс-сотрудников Tesla о том, что они делились этими конфиденциальными видео и изображениями в своих рабочих чатах, и даже делали из них мемы.

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Видеозаписи включали изображения домашних животных, забавные дорожные знаки и другой невредный контент. Однако были и такие, которые запечатлели интерьер гаражей клиентов, ДТП с участием ребенка или обнаженного мужчину, приближающегося к своему авто.

«Мы видели, как они стирали белье и делали интимные вещи. Мы видели их детей», – сказал один из бывших сотрудников Tesla.

Недавно автопроизводитель в деталях рассказал о своем подходе к конфиденциальности данных, отметив, что информация обрабатывается непосредственно в транспортных средствах и только определенные данные передаются Tesla. Большинство этих данных «анонимны и не критичны для безопасности». Однако семеро экс-сотрудников компании рассказали Reuters, что компьютерная программа, которую они использовали на работе, может показать местонахождение записей – так что потенциально можно обнаружить, где живет владелец авто.

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В настоящее время на обвинения уже отреагировала юридическая фирма Fitzgerald Joseph LLP, которая подала иск в окружной суд США в Северной Калифорнии от имени автовладельца Tesla из Сан-Франциско Генри Йе. В жалобе утверждается, что компания нарушила Конституцию штата Калифорния, законы о конфиденциальности и собственную политику конфиденциальности. Также Tesla обвиняют в обмане клиентов и требуют возмещения фактических убытков, а также уплаты штрафов. Убытки не перечисляются – однако общая сумма, которую предлагают оплатить компании, составляет $5 млн.

Истцы говорят, что настройка полной конфиденциальности для клиентов Tesla требует привлечения профессионалов, которые могут выключить камеры авто за определенную сумму. Один бывший сотрудник Tesla рассказал, что он на время заклеил лентой камеры своего автомобиля – увидев, к какой информации может получить доступ автопроизводитель.

В иске предполагается, что эти видео «вероятно» распространялись за пределами организации, хотя это прямо не указано в отчете Reuters.

С текстом иска можно ознакомиться здесь.