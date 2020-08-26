На видео засветился смартфон LG Wing с вращающимся дисплеем и вспомогательным экраном





На протяжении некоторого времени компания LG предлагает для своих флагманских смартфонов аксессуары Dual Screen с дополнительным дисплеем. Фактически, это защитный чехол с собственным дисплеем, на который можно выводить изображение со смартфона. Но это не единственная возможность использования дополнительных дисплеем, и компания не прекращает эксперименты в данном направлении.

Так, инженеры компании подготовили к выпуску новую модель смартфона LG Wing, который имеет оригинальный форм-фактор. Устройство оснащено двумя дисплеями. Главный 6,8-дюймовый экран может вращаться на специальном шарнирном механизме, что позволяет придать смартфону T-образную форму. При вращении основного дисплея открывается доступ к вспомогательному 4-дюймовому экрану, расположенному под основным. Устройство уже засветилось в одном из видео.

Пока что о смартфоне LG Wing известно не очень много. Предполагается, что это устройство получит процессор Snapdragon 765 или 765G. Таким образом, это будет не флагманское решение в линейке бренда, что даёт надежду на относительно доступную цену. Как ожидается, официальный анонс этой модели состоится до конца 2020 года.

Источник: gsmarena