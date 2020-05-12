По слухам, смартфон LG Wing получит два дисплея и необычный Т-образный форм-фактор (в раскрытом виде)

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В интернете появилась информация и изображение, описывающие новый смартфон LG в необычном форм-факторе. Устройство под кодовым названием WING состоит из двух частей. Вращая одну из них, половинки смартфона можно установить в виде буквы Т и использовать дисплей на каждой из них.

При этом на базовом блоке расположен небольшой 4-дюймовый квадратный дисплей, способный выполнять вспомогательные задачи, например, выводить экранную клавиатуру или другие органы управления. Это может быть интерфейс редактирования фотографий или видео, которые демонстрируются на главном экране в полном размере. Или же можно просматривать видео в YouTube на главном экране и одновременно читать комментарии к ролику.

При обычном использовании смартфона этот вспомогательный дисплей скрыт. Он показывается лишь в том случае, когда блок с основным экраном смещается и поворачивается в ландшафтную ориентацию.

Что касается других характеристик смартфона LG Wing, то упоминается наличие процессора Snapdragon 7-й серии, так что это будет не флагманская модель. Также отмечается наличие 64-мегапиксельной основной камеры. Главный дисплей, по слухам, имеет диагональ 6,8 дюйма.

Согласно имеющейся информации, на текущий момент смартфон LG Wing находится на этапе разработки. Его официальная презентация запланирована на вторую половину 2020 года. Более подробных сведений об этой новинке пока нет.

Источник: gsmarena