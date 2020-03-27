На время карантина АМКУ запретил операторам сотовой связи повышать тарифы и переводить абонентов на более дорогие планы

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил обязательные для исполнения рекомендации трём крупнейшим операторам сотовой связи страны. В них ведомство запретило повышать тарифы на мобильную связь и интернет до конца срока действия карантина.

Антимонопольный комитет считает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие тарифы — это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребления компаниями своим доминирующим положением на рынке. Кроме того, в ведомстве считают, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.

«В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешёвых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевод абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг», — говорится в рекомендациях АМКУ мобильным операторам.

Отмечается, что данные рекомендации Антимонопольного комитета Украины компаниям «Киевстар» «Vodafone Украина» и lifecell являются обязательными для исполнения.

Источник: hromadske