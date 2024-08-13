«S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» возвращается на Xbox — открыты предзаказы и Discord-канал для вопросов

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Microsoft возобновила предзаказ игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на платформе Xbox, а разработчики GSC Game World открыли канал для общения с фанатами.

Microsoft возобновила предзаказ игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» на платформе Xbox после презентации Developer Deep Dive. Это знаменательное событие для фанатов серии, ведь компания приостановила прием предзаказов после начала полномасштабного вторжения в Украину и перенос релиза на 2023 год.

Разработчики из GSC Game World также активизировали общение с фанатами. На официальном Discord-сервере студии вновь заработал канал ask_gsc, который закрыли в прошлом году. Теперь игроки могут присылать свои вопросы через специальную форму, а ответы будут публиковаться в отдельном канале gsc-answers.

Microsoft предлагает три издания игры для предзаказа: Стандартное издание стоит ₴1598, Deluxe Edition — ₴2148, а Ultimate Edition — ₴2890. Каждое издание имеет свой набор дополнительного контента и бонусов.

Консольная версия S.T.A.L.K.E.R. 2 будет поддерживать разрешение 4K и частоту кадров 60 FPS. Кроме того, игроки смогут использовать клавиатуру и мышь на консоли, что является важной опцией для шутеров от первого лица.

Игра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» выйдет 20 ноября В 2024 году на ПК, Xbox Series X и Series S.

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Напомним, недавно на игровой выставке в Китае студия GSC Game World представила новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналисты IGN China получили возможность опробовать игру в течение двух часов и поделились своими впечатлениями.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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