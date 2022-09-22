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Нет, S.T.A.L.K.E.R. 2 не переносится на 2024-2025 годы — GSC Game World подтвердила, что релиз игры по-прежнему запланирован на 2023 год

Обычно GSC Game World не комментирует подобные слухи, но учитывая «абсурдность информации» о переносе релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024-2025 годы украинская студия решила сделать исключение и прояснить ситуацию — выход продолжения культового украинского шутера по-прежнему запланирован на 2023 год.

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Слухи о том, что GSC Game World вроде бы перенесла STALKER 2 на 2024-2025 годы, распустил главный редактор российского сайта iXBT Games Виталий Казунов. Собственно, удивляться здесь особо нечему — как известно, у GSC Game World четкая проукраинская позиция и студия существенно помогает стране с первых дней войны. Ранее Game World полностью прекратила продажи всех своих игр в россии, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, а также отказалась от российской локализации игры.

«Это ложь, никаких очередных переносов игры мы не делали. Заявленная дата выхода – 2023 год, о чем было сообщено на презентации Microsoft этим летом»

представитель GSC Game World

В начале месяца Microsoft начала возвращать деньги за предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего появились спекуляции о возможном перенесении игры — и вскоре после этого разработчики GSC Game World вышли с официальным заявлением и объяснили, что это стандартная процедура, а выход игры все еще запланирован на 2023 год.

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Stalker 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году и вернется в магазин Xbox – GSC Game World


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