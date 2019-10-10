Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК

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Компания PUBG Corp приступила к открытому глобальному бета-тесту игры PUBG Lite. Это версия Playerunknown’s Battlegrounds с упрощенной графикой, предназначенная для использования на маломощных компьютерах и ноутбуках.

Первоначально бета-тест проводился только в Таиланде. А с 10 октября опробовать облегчённую версию PUBG Lite могут жители нескольких десятков стран из Европы и Азии. Принять участи в бета-тесте, в том числе, могут и украинцы.

Игра PUBG Lite обладает очень скромными по современным меркам системными требованиями. Фактически, её можно вполне комфортно запускать и на системах, обладающих встроенными GPU.

Минимальные системные требования выглядят следующим образом:

Процессор — Core i3 2,4 Гц;

4 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;

4 ГБ свободного места на жестком диске.

Рекомендуемые системные требования PUBG LITE:

Процессор — Core i5 2,8 Гц;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;

4 ГБ свободного места на жестком диске.

Загрузить клиент игры можно с официального сайта проекта.