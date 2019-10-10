Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК
Компания PUBG Corp приступила к открытому глобальному бета-тесту игры PUBG Lite. Это версия Playerunknown’s Battlegrounds с упрощенной графикой, предназначенная для использования на маломощных компьютерах и ноутбуках.
Первоначально бета-тест проводился только в Таиланде. А с 10 октября опробовать облегчённую версию PUBG Lite могут жители нескольких десятков стран из Европы и Азии. Принять участи в бета-тесте, в том числе, могут и украинцы.
Игра PUBG Lite обладает очень скромными по современным меркам системными требованиями. Фактически, её можно вполне комфортно запускать и на системах, обладающих встроенными GPU.
Минимальные системные требования выглядят следующим образом:
- Процессор — Core i3 2,4 Гц;
- 4 ГБ оперативной памяти;
- Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;
- 4 ГБ свободного места на жестком диске.
Рекомендуемые системные требования PUBG LITE:
- Процессор — Core i5 2,8 Гц;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;
- 4 ГБ свободного места на жестком диске.
Загрузить клиент игры можно с официального сайта проекта.