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Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК

Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК

Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК


Компания PUBG Corp приступила к открытому глобальному бета-тесту игры PUBG Lite. Это версия Playerunknown’s Battlegrounds с упрощенной графикой, предназначенная для использования на маломощных компьютерах и ноутбуках.

Первоначально бета-тест проводился только в Таиланде. А с 10 октября опробовать облегчённую версию PUBG Lite могут жители нескольких десятков стран из Европы и Азии. Принять участи в бета-тесте, в том числе, могут и украинцы.

Игра PUBG Lite обладает очень скромными по современным меркам системными требованиями. Фактически, её можно вполне комфортно запускать и на системах, обладающих встроенными GPU.

Минимальные системные требования выглядят следующим образом:

  • Процессор — Core i3 2,4 Гц;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;
  • 4 ГБ свободного места на жестком диске.

Начался глобальный бета-тест игры PUBG Lite для слабых ПК

Рекомендуемые системные требования PUBG LITE:

  • Процессор — Core i5 2,8 Гц;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;
  • 4 ГБ свободного места на жестком диске.

Загрузить клиент игры можно с официального сайта проекта.

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