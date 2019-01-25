Началось открытое бета-тестирование бесплатной PUBG LITE с упрощенной графикой

PUBG Corp анонсировала открытый бета-тест PUBG LITE — бесплатной версии Playerunknown’s Battlegrounds с упрощенной графикой, предназначенной для игроков с маломощными ПК и лэптопами.

Как сообщается, на данный момент тестирование проходит только в Тайланде, дата запуска в других регионах неизвестна. В PUBG LITE можно сыграть соло, дуо и в скваде на оригинальной карте Erangel в режиме от третьего лица. В дальнейшем разработчики планируют добавить карты Miramar и Sanhok, а также режим от первого лица. Количество игроков в матче и выбор оружия такие же, как в оригинальной игре.

Минимальные системные требования выглядят следующим образом:

Процессор — Core i3 2,4 Гц;

4 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;

4 ГБ свободного места на жестком диске.

Рекомендуемые системные требования PUBG LITE:

Процессор — Core i5 2,8 Гц;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;

4 ГБ свободного места на жестком диске.

Источник: DTF