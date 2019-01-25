Блоги
Началось открытое бета-тестирование бесплатной PUBG LITE с упрощенной графикой
28

Началось открытое бета-тестирование бесплатной PUBG LITE с упрощенной графикой

Началось открытое бета-тестирование бесплатной PUBG LITE с упрощенной графикой

PUBG Corp анонсировала открытый бета-тест PUBG LITE — бесплатной версии Playerunknown’s Battlegrounds с упрощенной графикой, предназначенной для игроков с маломощными ПК и лэптопами.

Как сообщается, на данный момент тестирование проходит только в Тайланде, дата запуска в других регионах неизвестна. В PUBG LITE можно сыграть соло, дуо и в скваде на оригинальной карте Erangel в режиме от третьего лица. В дальнейшем разработчики планируют добавить карты Miramar и Sanhok, а также режим от первого лица. Количество игроков в матче и выбор оружия такие же, как в оригинальной игре.

Минимальные системные требования выглядят следующим образом:

  • Процессор — Core i3 2,4 Гц;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта — Intel HD Graphics 4000;
  • 4 ГБ свободного места на жестком диске.

Рекомендуемые системные требования PUBG LITE:

  • Процессор — Core i5 2,8 Гц;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;
  • 4 ГБ свободного места на жестком диске.
Карта Erangel.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить