Накануне слияния Ethereum цена Bitcoin превысила $22 тыс., достигнув максимума почти за месяц

После падения ниже $19 тыс. в минувшую среду (самый низкий уровень с июня) цена Bitcoin к понедельнику выросла примерно на 17% и превысила $22 тыс. По данным CoinDesk, около 23:00 по Киевскому времени стоимость криптовалюты достигла $22390.

Столь стремительный рост цены Bitcoin объясняется ожиданиями выхода данных по инфляции в США, а также грядущим долгожданным слиянием сети Ethereum. Также на прошлой неделе фиксировался рост стоимости акций американских компаний. Биткойн тесно связан с фондовыми рынками, особенно с Nasdaq, и часто движется вверх, когда растёт этот индекс.

Криптоинвесторы с нетерпением ждут августовского отчёта об индексе потребительских цен (должен быть опубликован во вторник), чтобы оценить уровень инфляции. Это может дать намёки на будущие действия Федеральной резервной системы США.

Также у инвесторов большие ожидания в отношении слияния Ethereum. Переход блокчейна от модели Proof-of-Work к Proof-of-Stake позволит существенно снизить общее энергопотребление сети. В свою очередь это может привести к более широкому использованию соответствующего токена. Хотя аналитики предупреждали, что слияние необязательно ускорит работу сети Ethereum и не снизит комиссию, связанную с проведением транзакций. Тем не менее в ожидании слияния стоимость Ethereum выросла на 90% после достижения минимума по состоянию на 19 июня. За тот же промежуток времени цена Bitcoin возросла примерно на 20%.

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Источник: cnbc