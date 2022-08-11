Разработчики Ethereum провели генеральную репетицию перед долгожданным переходом с механизма Proof of Work на Proof of Stake — обновление ожидается в середине сентября

Вторая по рыночной стоимости криптовалюта Ethereum провела генеральную репетицию перед долгожданным обновлением, которое должно стать одним из самых важных событий в её истории.

С момента своего создания почти десять лет назад Ethereum добывалась с помощью так называемой модели Proof-of-Work. Это подразумевает проведение сложных математических вычислений с использованием большого количества машин, что требует огромного количества энергии. Майнинг биткойнов производится аналогичным образом.

Ethereum работает над переходом на новую модель Proof-of-Stake, которая позволит существенно снизить энергопотребление сети и ускорить проведение транзакций. И в среду 10 августа организация Ethereum Foundation провела финальное испытание «Слияния» в рамках тестовой сети Goerli. В результате испытания сеть успешно перешла с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Хотя разработчикам ещё нужно проанализировать результаты, чтобы выявить потенциальные ошибки, если они имели место. В июне и июле разработчики также провели тестирование перехода на двух других тестовых сетях.

Переход Ethereum на концепцию Proof-of-Stake неоднократно откладывался на протяжении последних нескольких лет. Разработчики говорят, что процесс продвигается медленно, чтобы было достаточно времени для исследований, разработки и внедрения.

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Сроки обновления основной сети обсуждаются на встрече разработчиков ядра Ethereum в четверг. Ранее предполагалось, что «Слияние» должно произойти в середине сентября.

Источник: cnbc