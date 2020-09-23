Накопитель Samsung SSD 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe обеспечивает скорость чтения/записи до 7000/5000 МБ/с

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Компания Samsung сообщила о выпуске нового твердотельного накопителя Samsung SSD 980 PRO. Данная новинка является высокопроизводительным решением и предназначена для применения в составе систем, нацеленных на игровое применение или создание цифрового контента.

Модель Samsung SSD 980 PRO является первым PCIe 4.0 NVMe накопителем в модельном ряду компании. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 (2280) на базе контроллера Samsung Elpis и чипов флэш-памяти Samsung V-NAND 3-bit MLC. Накопитель представлен в виде моделей ёмкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. К концу года также планируется выпустить версию ёмкостью 2 ТБ. Новинка обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 7000 МБ/с и 5000 МБ/с соответственно, а также скорость случайного чтения и записи в 1000K IOPS.

Накопитель поддерживает 256-битное AES шифрование и содержит дополнительные решения для терморегуляции, включая технологию Dynamic Thermal Guard, никелевое покрытие на контроллере и наклейку с распределителем тепла на тыльной стороне SSD. Всё это позволяет избежать колебаний производительности на протяжении длительного периода работы. Общий ресурс записи составляет 150, 300 и 600 ТБ для моделей ёмкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, соответственно. Устройство обеспечивается 5-летней ограниченной гарантией производителя.

Новый твердотельный накопитель Samsung SSD 980 PRO поступит в продажу по цене от $89,99.