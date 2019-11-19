Налоговая рассказала, когда и как начнёт работать кэшбек при нарушениях использования РРО

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Недавно ВРУ приняла неоднозначные законы об использовании кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими лицами-предпринимателями. Среди прочих новшеств в них также вводится так называемый кэшбек – вознаграждение покупателям, которые выявят факты нарушения кассовой дисциплины предпринимателями.

Налоговое ведомство решило провести разъяснительную работу и рассказать о том, как будет работать механизм кэшбека и когда его планируется фактически запустить.

Само понятие кэшбека предусматривает, что потребитель, который совершил покупку и получил чек, имеет возможность проверить его. Если чек не был фискализирован (то есть, не зарегистрирован в налоговых органах), то покупатель сможет подать жалобу и вернуть полную стоимость приобретенных товаров. При этом механизм проверки и компенсации – собственно, сам кэшбека – начнёт работать с 1 октября 2020 года.

Если же при оформлении покупки продавец выдал нефискальный чек, то покупатель имеет право подать жалобу о нарушении продавцом установленного порядка проведения расчётных операций. Если проверка выявит, что чек действительно нефискальный, тогда покупатель, подавший жалобу, может получить полное возмещение стоимости товара или услуги. Проверить, был ли чек должным образом зарегистрирован в налоговых органах, можно по следующему адресу.

Налоговое ведомство обращает внимание, что подать жалобу и получить возмещение (тот самый кэшбек) можно только в том случае, если стоимость покупки будет превышать 850 грн. Для более дешёвых покупок возможность компенсации стоимости не предусмотрена.

При этом Государственная налоговая служба Украины спешить успокоить предпринимателей и уверяет, что выдача электронного чека является нормальной ситуацией и не станет основанием для наказания и выплаты кэшбека.

Источник: Facebook