



О приостановке разработки отдельной версии Instagram для детей младше 13 лет, приостановлена, соцсеть объявила 27 сентября.

В компании сообщили, что ей потребуется дополнительное время на то, чтобы лучше продумать концепцию продукта. Как объяснил глава соцсети Адам Моссери в своем твиттере, СМИ и все, кто выступил с критикой в адрес проекта, получили ошибочное представление о целях продукта.

«Это предназначалось не для детей младшего возраста, а для подростков (в возрасте 10–12 лет). Детали о проекте просочились задолго до того, как мы определились с целями. Люди стали опасаться худшего, и на тот момент у нас было мало ответов. Недавние публикации WSJ вызвали еще большее беспокойство. И теперь очевидно, что нам нужно больше времени, чтобы во всем разобраться». Адам Моссери глава Instagram

О разработке версии Instagram для детей младше 13 лет было объявлено в марте 2021 года. Тогда сообщалось, что во главе команды стала Павни Диванджи, которая в декабре перешла в Facebook из Google, где она курировала именно детские продукты, в том числе YouTube Kids. В Instagram не уточняли, когда планируют выпустить продукт. Сразу после анонса многие правозащитные организации раскритиковали саму идею, что неудивительно, учитывая изрядно «подмоченную» многочисленными проблемами безопасности репутацию материнской компании Facebook.

14 сентября издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало критическую статью, рассказав о негативном влиянии Instagram на значительную часть юных пользователей, в особенности на девочек-подростков. В основу материала легли внутренние исследованиях компании на тему психологического благополучия пользователей. Якобы Facebook намеренно утаивала результаты, что Instagram может причинять вред подросткам. Этот материал вызвала еще больший вплеск критики и негатива в адрес Facebook и Instagram.