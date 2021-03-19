Facebook разрабатывает отдельную версию Instagram для детей младше 13 лет

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Разработку отдельной детской версии Instagram подтвердил глава соцсети Адам Моссери, обратил внимание BuzzFeed News.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road. — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021

Сегодня сложно переоценить важность Instagram для Facebook. На это тему мы писали не один раз, но вот несколько интересных фактов:

Instagram был основан в 2010 году, а в 2012 году его приобрела Facebook. Изначально говорилось о сумме $1 млрд, но в итоге покупка сервиса обошлась Цукербергу еще дешевле — $715 млн.

В 2018 году Instagram оценивался в более $100 млрд, а в 2020-м году Bloomberg оценивал годовую выручку соцсети в 20 миллиардов долларов — на тот момент это было почти 30% общей выручки Facebook.

Статистикой о количестве пользователей Instagram компания Facebook в последний раз делилась в 2018 году, когда оно превысило 1 млрд. По состоянию на 31 марта 2020 года аудитория всех приложений компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) составляла 2,99 млрд пользователей в месяц.

Переходя к сути новости, в Facebook решили предоставить юной аудитории легальный способ присоединиться к Instagram, чтобы тем самым еще сильнее расширить аудиторию и увеличить рекламные доходы.

«Все больше детей хотят присоединиться к Instagram. Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — по смыслу близкими к Messenger Kids — которые подходят для детей и контролируются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли не отставать от своих друзей, открывать для себя новые увлечения и занятия, и многое другое». из официального заявления Facebook

Американский Закон о защите конфиденциальности детей в Сети (COPPA) накладывает ряд ограничений, включая получение разрешения родителей в обязательном порядке, на интернет-компании, продукты которых ориентированы на детскую аудиторию младше 13 лет. Главное предназначение COPPA — защита детей от компаний, осуществляющих сбор и хранение личных данных, которые позже могут использоваться для показа целевой рекламы.

Но у Facebook есть опыт создания подобных продуктов — упомянутый Messenger Kids.

Команду по разработке детской версии Instagram возглавляет Павни Диванджи, которая в декабре перешла в Facebook из Google, где она курировала именно детские продукты, в том числе YouTube Kids. Курировать работу группы непосредственно глава Instagram Адам Моссери. Пока у детской версии Instagram нет даже примерных сроков запуска.

В сентябре 2019 года Американский регулятор оштрафовал Google на рекордные 170 миллионов долларов за отслеживание их активности на YouTube в рекламных целях, что является грубым нарушением COPPA. Незадолго до этого (в феврале 2019 года) предшественник TikTok Musical.ly за нарушение COPPA был оштрафован на 5,7 миллиона долларов.