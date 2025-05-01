Нардеп предлагает создать Космические Силы ВСУ ─ законопроект уже в ВРУ

Народный депутат Федор Вениславский («Слуги народа»), который является членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, предложил создать в Украине новый род войск — Космические Силы ВСУ. Он уже подал соответствующий законопроект в Верховную Раду.

По словам нардепа, министр обороны поддерживает эту идею. С другими министерствами или организациями по этому проекту пока не советовались, рассказал Вениславский «Суспільному».

Зачем Украине Космические Силы ВСУ?

В пояснении к законопроекту говорится о том, что новые войска помогут Украине лучше защищаться — не только от угроз с земли, но и из космоса. И не только от россии, но и от любой другой страны, которая может представлять угрозу.

Причин создать Космические Силы несколько:

россия уже нанесла удар через космос. Один из примеров — ракета «Орешник», которая ударила по территории Украины, пролетев через международное космическое пространство. Другие страны уже имеют такие войска. В США, Британии, Франции, Китае, Индии, Иране, россии и еще нескольких государствах Космические силы уже действуют. Украина тоже хочет быть среди них. У нас есть потенциал. Украина обладает знаниями, технологиями и производственными возможностями, чтобы создавать спутники для обороны. Это позволит: создать систему предупреждения о ракетных ударах; бороться с ракетно-космическими атаками; иметь собственную защищенную спутниковую связь; усилить разведку благодаря собственным спутникам. У нас есть партнеры. Украина уже начала космические проекты со странами Европы — Люксембургом, Польшей, Чехией, Швецией. А еще с 2020 года Украина участвует в международной программе «Артемида», которую ведет NASA. Цель — вернуть человека на Луну. Имеем нужную инфраструктуру. В Украине уже есть наземные станции и оборудование, которые позволяют управлять собственными спутниками самостоятельно.

К тому же, еще одним важным шагом в этом направлении стало решение Минобороны создать специальное управление космической политики. Именно оно должно собрать воедино усилия государственных и частных компаний, работающих в космической сфере.

Задача этого управления — проверить, в каком состоянии находится наша космическая инфраструктура, и сделать так, чтобы космические технологии стали частью оборонной системы Украины.

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Напомним, сейчас в Украине существуют Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины. 3 сентября 2024 года ВРУ приняла закон № 11507, который предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ, а 16 сентября этот закон подписал Владимир Зеленский.

Источник: censor.net