Новости Наука и космос 16.05.2023 в 15:12

NASA понадобится не менее $41 млрд для высадки двух астронавтов на Луну к 2028 году

Катерина Даньшина

Автор новостей

В течение следующих пяти лет NASA планирует потратить более $41 млрд для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis, сообщает журналист Ars Technica Эрик Бергер.

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Согласно опубликованному графику финансирования, только на 2024 год предусмотрено $7,9 млрд. Именно в этот год, согласно предварительным планам, NASA должно отправить экипаж с 4 астронавтами в путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis II. По словам представителя NASA Джима Фри, на которого ссылается Бергер, вероятно это будет конец ноября.

В ноябре 2020 года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I с участием космического корабля Orion без экипажа. Во время путешествия, которое началось с запуска сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), была испытана работа систем космического корабля, преодолевшего за это время около 2,25 млн км.«Оріон» зробив знімок з відстані 432 210 км від Землі. Це найбільша відстань, яку пролетів будь-який потенційно пілотований космічний корабель – більше, ніж рекорд «Аполлона-13» у 400 171 км, встановлений у 1970 році.Orion сделал снимок с расстояния 432 210 км от Земли. Это самое большое расстояние, которое пролетел любой потенциально пилотируемый космический корабль – больше, чем рекорд «Аполлона-13» в 400 171 км, установленный в 1970 году.

В конце концов, вернуть людей на Луну (чего не происходило со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году) должна миссия Artemis III. Два из четырех астронавтов (и женщина в их числе), которые отправятся к Луне на корабле Orion, должны пересесть на Starship и высадиться в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю.

Предварительная дата для реализации мисси – 2025 год – пока вызывает вопросы из-за возможности финансирования и технологических сложностей.

NASA знадобиться щонайменше $41 млрд для висадки двох астронавтів на Місяць до 2028 року
Дизайн SpaceX Starship – системы, которая высадит людей на Луне. Иллюстрация: SpaceX
  • Директиву, ознаменовавшую возвращение к программе по освоению Луны, подписал 11 декабря 2017 года Дональд Трамп. С тех пор NASA запустило множество инициатив, нацеленных на достижение ключевых целей и реализацию амбициозной лунной программы. На сегодня в «Артемиде» принимают участие девять стран, в том числе и Украина.
  • Программа Artemis также предусматривает строительство на окололунной орбите космической станции Lunar Gateway, с которой будут стыковаться уже разрабатываемые частными компаниями лунные посадочные модули. Совместное заявление о создании станции в конце 2017 года подписали NASA и роскосмос, однако в январе 2021 россия была исключена из состава экспертной группы проекта. Вероятно, агрессора в программе заменят ОАЭ — в декабре 2022 года Boeing провела со страной первые переговоры.
  • NASA также подписала соглашения о сотрудничестве в строительстве Lunar Gateway с другими международными партнерами, такими как Европейское космическое агентство (предоставление модулей для жилья и дозаправки, сервисных модулей для «Orion» и т.д.), Канадское аэрокосмическое агентство (предоставит роботизированные интерфейсы для модулей) и Агентство по аэрокосмическим исследованиям Японии (обеспечит основные возможности жизнеобеспечения Gateway и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis).
  • Параллельно космическое агентство занимается разработкой герметичных вездеходов, скафандров и других технологий, которые будут использоваться при высадке и работе людей на Луне. В апреле 2023 года NASA назвало имена астронавтов, которые отправятся на орбиту Луны в рамках миссии Artemis II. Это Рид Уайсман, Виктор Гловер, Кристина Хэммок Кук и Джереми Хансен.

В целом на развитие всех предыдущих программ, предшествовавших Artemis и преследовавших похожую цель, потратили много лет и усилий, а также $30 млрд. Нынешние $41 млрд тоже пока существуют только на бумаге, и учитывая, как трансформировались космические программы с изменением политического курса в стране, трудно прогнозировать, что ожидает Artemis в будущем.


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