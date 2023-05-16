NASA понадобится не менее $41 млрд для высадки двух астронавтов на Луну к 2028 году

В течение следующих пяти лет NASA планирует потратить более $41 млрд для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis, сообщает журналист Ars Technica Эрик Бергер.

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Согласно опубликованному графику финансирования, только на 2024 год предусмотрено $7,9 млрд. Именно в этот год, согласно предварительным планам, NASA должно отправить экипаж с 4 астронавтами в путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis II. По словам представителя NASA Джима Фри, на которого ссылается Бергер, вероятно это будет конец ноября.

Over the next five years NASA will need at least $41 billion to land two humans on the Moon by 2028. pic.twitter.com/aCqHYqu2qt — Eric Berger (@SciGuySpace) May 15, 2023

В ноябре 2020 года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I с участием космического корабля Orion без экипажа. Во время путешествия, которое началось с запуска сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), была испытана работа систем космического корабля, преодолевшего за это время около 2,25 млн км. Orion сделал снимок с расстояния 432 210 км от Земли. Это самое большое расстояние, которое пролетел любой потенциально пилотируемый космический корабль – больше, чем рекорд «Аполлона-13» в 400 171 км, установленный в 1970 году.

В конце концов, вернуть людей на Луну (чего не происходило со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году) должна миссия Artemis III. Два из четырех астронавтов (и женщина в их числе), которые отправятся к Луне на корабле Orion, должны пересесть на Starship и высадиться в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю.

Предварительная дата для реализации мисси – 2025 год – пока вызывает вопросы из-за возможности финансирования и технологических сложностей.

В целом на развитие всех предыдущих программ, предшествовавших Artemis и преследовавших похожую цель, потратили много лет и усилий, а также $30 млрд. Нынешние $41 млрд тоже пока существуют только на бумаге, и учитывая, как трансформировались космические программы с изменением политического курса в стране, трудно прогнозировать, что ожидает Artemis в будущем.