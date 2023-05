NASA понадобится не менее $41 млрд для высадки двух астронавтов на Луну к 2028 году

В течение следующих пяти лет NASA планирует потратить более $41 млрд для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis, сообщает журналист Ars Technica Эрик Бергер.

Согласно опубликованному графику финансирования, только на 2024 год предусмотрено $7,9 млрд. Именно в этот год, согласно предварительным планам, NASA должно отправить экипаж с 4 астронавтами в путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis II. По словам представителя NASA Джима Фри, на которого ссылается Бергер, вероятно это будет конец ноября.

Over the next five years NASA will need at least $41 billion to land two humans on the Moon by 2028. pic.twitter.com/aCqHYqu2qt

— Eric Berger (@SciGuySpace) May 15, 2023