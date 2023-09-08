NASA признало, что разработка и эксплуатация ракеты SLS им «не по карману»

«С нынешним уровнем затрат программа SLS кажется нежизнеспособной».

Опубликованный в четверг отчет Офиса правительственной подотчетности рассматривает миллиардные расходы NASA на разработку SLS (Space Launch System) – сверхтяжелой ракеты-носителя, успешно запущенной в рамках миссии Artemis I в конце 2022 года. Как ни странно, но официальные лица американского космического агентства наконец-то признали давно известный факт – ракета была слишком дорогой для поддержки усилий по исследованию Луны.

Офис правительственной подотчетности «выразил серьезную обеспокоенность» решением NASA не измерять затраты на производство ракетных элементов SLS, включая основные ступени и ракетные двигатели, необходимые для будущих запусков. Агентство сообщило авторам отчета, что планирует осуществлять «мониторинг затрат на производство и доступности программы SLS, оценивая затраты на производство и эксплуатацию за пять лет».

Однако, как отмечается в отчете, это «плохие инструменты» для оценки базовой стоимости ракетной программы SLS, и налогоплательщикам будет сложно измерять затраты и эффективность NASA и его подрядчиков со временем. Кроме того, в отчете указывается, что космическое агентство нерегулярно обновляло свои пятилетние оценки производства ракеты. Также выражается обеспокоенность затратами на разработку будущего аппаратного обеспечения для масштабной ракетной программы NASA, включая исследовательскую верхнюю ступень.

Еще одна проблема с оценками расходов NASA состоит в том, что они, похоже, не учитывают задержки миссий Artemis. По всей вероятности, Artemis II (полет экипажа вокруг Луны) стартует не раньше 2025 года, а высадка экипажа Artemis III, вероятно, перенесется на 2026 год, если не дальше. По крайней мере, один представитель NASA сообщил правительственной службе отчетности, что эти задержки не будут иметь никакого влияния на расходы, что кажется маловероятным.

Представители NASA, опрошенные Офисом, сочли, что они озадачены стоимостью ракеты SLS.

«В NASA признают необходимость улучшить доступность SLS и принимают меры для этого, и считают, что при нынешнем уровне расходов программа нежизнеспособна».

Представители космического агентства заявили, что у них есть план сокращения расходов на ракетную программу SLS со временем, который состоит из 4-х этапов:

Стабилизация графика полетов

Достижение эффективности кривой обучения

Привлечение инвестиций

Настройка стратегии приобретения для уменьшения риска затрат

Несмотря на то, что некоторые из этих целей звучат как корпоративные разговоры, в отчете их четко обозначают желанными.

«Однако NASA еще не определило конкретные цели экономии затрат на уровне программы, которых оно надеется достичь. Агентство достигло определенного прогресса в реализации этих стратегий, но слишком рано полностью оценивать их влияние на стоимость», — пишут авторы отчета.

Действительно ли NASA может контролировать расходы?

Хотя NASA, безусловно, заслуживает уважения за то, что признало чрезмерную стоимость ракеты SLS — факт, на который указывали критики более 10 лет — совсем не ясно, смогут ли они контролировать расходы.

К примеру, недавно агентство заявило, что сотрудничает с основным подрядчиком двигателей ракеты SLS, Aerojet, чтобы снизить стоимость каждого двигателя на 30%, до $70,5 миллионов к концу этого десятилетия. Однако генеральный инспектор NASA Пол Мартин назвал это утверждение сомнительным – по его словам, при расчете прогнозируемой экономии новых двигателей RS-25 NASA и Aerojet включили только материалы, инженерную поддержку и рабочую силу, тогда как управление проекта и накладные расходы были исключены.

И даже за $70,5 млн эти двигатели не слишком доступны по сравнению с существующим коммерческим рынком мощных ракетных двигателей в США. Blue Origin производит двигатель сравнимой мощности и размера, BE-4, менее чем за $20 млн. SpaceX также стремится снизить стоимость такого же мощного ракетного двигателя Raptor до менее чем $1 миллиона за один.

SLS — сверхтяжёлая двухступенчатая ракета-носитель, разрабатываемая космическим агентством NASA с 2011 года, вместо нереализованной Ares V, отмененной вместе с программой Constellation. Она предназначена для вывода полезной нагрузки и пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Дизайн ракеты утвердили еще в 2014 году и первоначально тестовый запуск планировали осуществить еще в 2016 году, но сроки неоднократно менялись из-за неэффективного управления, нехватки финансирования и многочисленных технических трудностей. Проект SLS оказался намного дороже, чем планировалось — разработка ракеты стоила американским налогоплательщикам потрясающих $11 миллиардов, а стоимость одного запуска Orion на SLS составляет $4,1 миллиарда (из них $2,2 млрд — сама ракета, еще $0,57 — необходимые наземные расходы, а остальные – стоимость американских и европейских компонентов корабля Orion).

Источник: Ars Technica