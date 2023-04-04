NASA перестанет называть телескопы в честь известных людей — этому предшествовал гомофобный скандал вокруг «Джеймса Уэбба»

NASA коренным образом изменяет устоявшийся подход именования выдающихся космических миссий — космическое агентство больше не рекомендует использовать для этого имена отдельных известных лиц, за исключением отдельных исключительных случаев Каких именно? Когда заслуги человека перед США, NASA или человечеством настолько велики, что любая другая форма признания со стороны агентства будет считаться неприемлемой..

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Новые требования к именованию обсерваторий или проектов NASA

Речь идет о базовой Директиве NASA Policy Directive (NPD) от декабря 2022 года, которая содержит обновленные требования по названиям объектов или проектов NASA и заменяет предыдущую политику, действовавшую с 2000 года. Эти важные изменения оставались незамеченными, пока 29 марта во время заседания Консультативного комитета по астрофизике на это обратил внимание Марк Клемпин, директор в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

«Главное, что у нас теперь есть NPD, указывающий, как называть программы и кто несет ответственность за принятие решений по этому вопросу», — сказал Клемпин на встрече, не вдаваясь в детали политики.

Главное отличие новой политики – риторика и формулировки, которые явно и настойчиво рекомендуют не называть миссии именами отдельных людей.

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«По возможности откажитесь от практики присвоения проектам, миссиям, инструментам и т.п. имен конкретных лиц. Вместо этого используйте тему единства, вдохновения или достижения людей как главный критерий для выбора названия проекта или миссии», — отмечается в документе.

Другим весомым изменением в политике именования является требование назначения ответственного историка агентства «в самом начале любого процесса рассмотрения и проведения им всестороннего анализа любого потенциально кандидата». Этот исторический анализ, как отмечается в документе, будет включать оценку человеческого капитала для соблюдения принципов разнообразия, единства, вовлеченности и вдохновения.

И хотя аббревиатуры достаточно распространены среди миссий NASA, в политике говорится о «необходимости избегать аббревиатур при выборе названий, за исключением случаев, когда это описательная и легко произносимая аббревиатура», например NASA.

Как было раньше и при чем здесь недавний скандал вокруг переименования «Джеймса Уэбба»

Ранее NASA регулярно называло астрофизические миссии в честь выдающихся астрономов и ученых, включая оригинальные аппараты серии «Большие обсерватории»: космический телескоп «Хаббл», гамма-обсерватория «Комптон», рентгеновская обсерватория «Чандра», космический телескоп. В других подразделениях NASA такие практики менее распространены, однако ряд миссий изучения планет носят имена выдающихся исследователей и ученых прошлого, таких как миссия «Кассини» на Сатурн, миссия «Галилео» на Юпитер и миссия «Магеллан» на Венеру. В то же время у недавних миссий были более нейтральные названия или аббревиатуры — названия марсоходов Curiosity и Perseverance, например, выбирали на конкурсах с открытым голосованием. Также можно упомянуть миссии исследования Земли и Солнца, для которых обычно используются акронимы или нейтральные названия. Исключением является переименование Solar Probe Plus в Parker Solar Probe — в честь астронома и геофизика Юджина Паркера. Кстати, тогда NASA впервые назвало миссию в честь живого в тот момент ученого (Паркер умер в марте 2022 года на 95-м году жизни).

Решение об обновлении требований к именованию миссий NASA в большей степени связано с недавним скандалом вокруг наименования флагманской космической инфракрасной обсерватории «Джеймс Уэбб» за $10 млрд, названной в честь директора агентства в 1960-х годах. В последние годы многие астрономы призвали NASA переименовать телескоп, утверждая, что Уэбб мог быть одним из борцов с «лавандовой угрозой», причастен к гонениям на гомосексуалов и увольнениям лиц ЛГБТК+ с должностей федеральных служащих. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств участия Уэбба в дискриминации геев по результатам официального расследования NASA некоторые научные журналы, в частности RAS и AAS, попросили больше не расшифровывать аббревиатуру имени телескопа. В то же время, инициаторов переименования обсерватории отчет NASA не убедил — они убеждены, что роль Уэбба в тогдашней государственной политике США в отношении представителей сообщества ЛГБТ, в лучшем случае, неоднозначна, и он, вопреки всем заслугам, не заслуживает космического памятника стоимостью в десять миллиардов долларов.

Во всяком случае, другие выдающиеся личности, независимо от их наследия, вряд ли получат памятник в виде миссии NASA. Интересно, какая судьба ждет следующий флагманский космический телескоп NASA, который первоначально назывался Wide-Field Infrared Survey Telescope, а в 2020 году был переименован в Nancy Grace Roman Space Telescope в честь астрономки NASA Нэнси Грейс Роман.