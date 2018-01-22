NASA разрабатывает небольшой ядерный реактор для будущих пилотируемых миссий на другие планеты

Недавно мы узнали, что без существенного риска для здоровья человек сможет лишь единожды за свою жизнь слетать на Марс, но это далеко не единственная проблема, связанная с будущими пилотированными миссиями на Красную планету. Не менее остро, чем защита от радиации, стоит вопрос обеспечения необходимым количеством электроэнергии и одними солнечными батареями тут явно не обойтись. Ответом на этот вопрос может стать совместная разработка специалистов Исследовательского центра NASA имени Гленна, Центра космических полетов NASA имени Маршалла и Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. Речь о компактном ядерном реакторе под названием Kilopower.

Его мощность в зависимости от версии может составлять от 1 до 10 кВт, а срок эксплуатации – десять лет.

В недавнем интервью Space.com исследователи заявили, что четырех-пяти таких реакторов будет достаточно для обеспечения энергией базы первых марсианских колонистов.

«В результате нашей работы мы надеемся получить источник энергии, который позволит нам стать независимыми от любых факторов окружающей среды. Мы сможем продолжать работу в течение лунной ночи, которая длится 14 суток, на протяжении всей марсианской зимы, во время песчаных бурь, которые могут продолжаться по нескольку месяцев» – рассказывает Ли Мэйсон (Lee Mason), главный технолог NASA в области энергетики и технологий аккумулирования энергии, – «Реактор Kilopower открывает нам доступ практически ко всей поверхности Марса, включая и северные широты где находятся запасы воды. А на Луне реактор Kilopower позволит нам искать и добывать ресурсы в кратерах и других местах, куда никогда не попадают солнечные лучи».

Все предыдущие тесты системы прошли успешно и сейчас команда готовится к полномасштабным испытаниям, которые должны пройти уже в марте этого года. Сейчас опытный реактор Kilopower находится на пути к месту проведения испытаний, расположенном в пустыне Невада.

Узнать больше подробностей о том, как работает Kilopower, можно из видео ниже:

Источник: Space.com и Engadget