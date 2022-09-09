NASA и Boeing повторно попытаются запустить ракету SLS с миссией Artemis 1 к Луне уже в конце этого месяца

После неоднократных задержек агентство NASA назвало новые ориентировочные даты запуска миссии Artemis I. Старт может состояться 23 или 27 сентября. Чтобы любая из этих дат стала возможной, нужно проделать ещё много работы. Так, нужно завершить ремонт топливной системы ракеты, получить разрешения от Космических сил и избежать конфликтов с другими миссиями в космическом расписании.

В рамках миссии Artemis I должен состояться первый полноценный запуск ракеты Space Launch System (SLS), которая отправит космический корабль Orion на орбиту далеко за пределы Луны. Это будет миссия без экипажа. Она послужит в качестве теста для последующих миссий, которые впервые за десятилетия отправят астронавтов на Луну.

Запуск ракеты SLS с космическим кораблём Orion должен был состояться 29 августа. Но миссии помешала проблема с утечкой водорода в одном из двигателей основной ступени ракеты и погода, которая начала стремительно ухудшаться. В результате за сорок минут до открытия окна таймер обратного отсчета был остановлен и запуск перенесли на 3 сентября. Но и в этот день дать старт миссии Artemis I не удалось из-за утечки водорода в заправочном соединении.

После этого в NASA приняли решение провести ремонт, оставив ракету на стартовой площадке. Проверить эффективность ремонта планируется 17 сентября с помощью ключевого криогенного теста. Если всё будет хорошо, 23 сентября откроется первое окно запуска.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

При этом NASA не может постоянно откладывать старт миссии Artemis I, так как свои ограничения накладывает система прекращения полёта, встроенная в ракету. Она позволяет уничтожить ракету, если что-то пойдёт не так. Это независимая система с собственными батареями. После её активации у NASA есть лишь ограниченный период времени на запуск ракеты. Система прекращения полёта может обслуживаться только внутри здания вертикальной сборки. Таким образом, если из-за погодных условий или по другим причинам запуск SLS не состоится в запланированное окно, то ракету снова предстоит отправить в сборочный цех для проведения работ по обслуживанию системы прекращения полёта. NASA уже продлило срок эксплуатации батарей системы, и теперь агентству потребуется пройти ещё одну сертификацию. Космические силы должны оценить пригодность системы и решить, может ли система прекращения полётов безопасно эксплуатироваться или же нужно отправлять ракету в цех для обслуживания системы.

Даты 23 или 27 сентября рассматриваются, чтобы не пересекаться с миссией NASA Double Asteroid Redirection Test (DART), запланированной на 26 сентября. Если в эти даты агентство не сможет запустить ракету Space Launch System, то миссию придётся переносить ближе к концу октября. На сроки повлияет пилотируемая миссия к МКС, запланированная на начало октября, и необходимость вернуть ракету в цех для обслуживания системы прекращения полёта.

Источник: The Verge